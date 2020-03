Le Mandalorian obtient 33 millions d’expressions de la demande lors du lancement européen de Disney +

Cela fait un peu moins d’une semaine que Disney + a été lancé dans certains pays d’Europe occidentale, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse.

Avec le Disney + Original Star Wars: Le Mandalorien étant une fois de plus extrêmement populaire parmi les abonnés car selon la société de recherche télévisée Parrot Analytics, via Deadline, il y avait 33 millions d’expressions de la demande pour “Le Mandalorien” le premier jour, ce qui en faisait le plus exiger un streaming original dans chaque pays.

L’Allemagne était le pays avec le plus de vues, avec 12 millions d’expressions de la demande, avec le Royaume-Uni avec 7,9 millions d’expressions, l’Italie juste derrière avec 6,5 millions et l’Espagne avec 5 millions d’expressions de la demande. À l’extrémité inférieure de l’échelle, la Suisse en comptait 723 629, l’Autriche 535 771 et enfin l’Irlande n’avait que 396 099 expressions de la demande.

Disney n’a révélé aucune donnée sur les chiffres de visionnage des émissions individuelles sur Disney +.

Avez-vous regardé “The Mandalorian” la semaine dernière?

