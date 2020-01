«Le Mandalorien» a enfreint cette 1 règle absurde de George Lucas

Certains personnages de Star Wars ont plus de deux yeux, mais vous en verrez rarement un à quatre yeux – du moins, pas dans le terme péjoratif qui signifie que les gens utilisent pour décrire quelqu’un avec des lunettes. C’est parce que George Lucas a dit qu’il n’y avait pas de lunettes dans l’espace.

Maintenant que Lucas ne dirige plus les choses, les lunettes sont autorisées et The Mandalorian a profité de cette nouvelle liberté, telle qu’elle était. Mais qu’est-ce que le créateur de la galaxie a de très loin contre les lunettes améliorant la vision?

Voici pourquoi les lunettes George Lucas nixed

En apprenant que George Lucas a interdit les lunettes dans Star Wars, une personne pourrait d’abord deviner que Lucas, qui porte des lunettes lui-même, ne voulait pas que des caméras ou d’autres équipements apparaissent dans les surfaces réfléchissantes. C’est un peu / en quelque sorte vrai, mais ce n’est pas ce à quoi Lucas voulait en venir.

Inverse explique que George Lucas a interdit les lunettes dans Star Wars, car elles ne devraient pas être nécessaires dans l’espace. Lorsque vous pouvez voyager à la vitesse de la lumière, vous pouvez certainement concevoir une sorte de méthode pour vous assurer que les verres correcteurs ne sont plus nécessaires.

Lucas était un adepte de la logique. Le rédacteur en chef Paul Hirsch, qui a travaillé sur la version originale de Star Wars de 1977 et de The Empire Strikes Back, a déclaré dans sa nouvelle autobiographie que Lucas n’aimait pas le dialogue jouer au-dessus d’un plan d’un bâtiment. Lucas se plaindrait: «Le bâtiment parle-t-il?»

Le site Web l’explique ainsi: “Une galaxie qui dépend si fortement de systèmes automatisés, de communications audio / visuelles et d’hologrammes n’aurait pas beaucoup besoin de lunettes de lecture – personne ne lit vraiment dans l’univers Star Wars.”

Quels personnages de «Star Wars» ont des lunettes maintenant?

Comme le souligne ., il y a un personnage nommé Pershing dans The Mandalorian qui porte des lunettes. Ce personnage travaille pour ce qui reste de l’Empire Galactique, qui est toujours en lambeaux après sa défaite dans Return of the Jedi. Le Mandalorien a lieu environ cinq ans après les événements du Retour des Jedi quand un groupe de petits ours armés de pierres et de bâtons (Ewoks) ont aidé à vaincre l’empire maléfique.

Pourquoi en parler? Parce que l’une des deux seules instances pré-Disney de personnages de Star Wars portant des lunettes était Noa Briqualon du téléfilm Ewoks: The Battle For Endor. L’autre était Saun Dann du célèbre Star Wars Holiday Special, que Lucas méprisait célèbre. C’était peut-être les lunettes?

Mais il y a eu un certain nombre de personnages avec des lunettes dans Star Wars de Disney, sinon de véritables lunettes. L’exemple le plus frappant est probablement Maz Kanata, la créature semblable à la sauge exprimée et capturée par Lupita Nyong’o qui brille particulièrement à Chewbacca. L’explication la plus simple de l’aversion de Lucas pour les lunettes pourrait peut-être être une bonne excuse pour les stormtroopers d’être de si mauvais coups.

Comment «Star Wars» a laissé George Lucas derrière

Ce n’est pas seulement l’autorisation de lunettes qui montre que Disney rompt avec les règles et les traditions de George Lucas. Lorsque Lucas a vendu son entreprise à Disney, il leur a donné un aperçu de l’intrigue d’une trilogie qui se serait fortement concentrée sur la microbiologie. Bien sûr, Luke entraînerait un nouveau Jedi, mais il y aurait plus de matériel sur le modèle des midichloriens, l’une des caractéristiques les moins appréciées de la trilogie originale. Disney, voulant faire son propre chemin, a transmis les contours de Lucas, et cela a donné du remords au vendeur de Lucas.

Quand il a fait la trilogie prequel, Lucas a mis un accent particulier sur les effets numériques. Fervent partisan du progrès technologique, Lucas pensait que c’était la voie de l’avenir, et il avait raison, mais certaines personnes pensaient qu’il se penchait trop dans cette direction. Avec peu, voire aucun élément pratique dans un plan donné, les préquelles semblaient artificielles pour de nombreux téléspectateurs.

C’est pourquoi la sensation du Mandalorien, Baby Yoda, a été rendue à l’ancienne manière, avec des marionnettes et des animatroniques. Les fans ont adoré une photo qui a circulé récemment montrant Lucas berçant Baby Yoda comme un fier grand-père. Certaines personnes peuvent ne pas aimer les règles et les méthodes de Lucas, mais elles auront toujours un faible pour l’homme qui a tout commencé.