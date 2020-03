Le Mandalorien arrive bientôt dans Star Wars: Legion & X-Wing

Pour les fans des jeux de table Star Wars, X-Wing et Legion, comme moi, il a été confirmé que des personnages et des navires de la série Disney +, The Mandalorian, viendront aux jeux.

Lors d’une interview par Team Covenant, cela a été confirmé par Steve Horvat, qui est le président et chef de la publication d’Asmodee North America.

Il n’est pas entré dans trop de détails, mais il serait logique que le Mandalorian, Cara Dune et IG-11 soient des personnages appropriés pour les factions rebelles de la Légion, ainsi que pour le Heavy Duty Mandalorian et pour la faction impériale, l’ajout de Moff Gideon avec son Darksaber et certains Shocktroopers pourrait être un bon ajustement. En plus de tout nouveau personnage de la deuxième saison à venir.

Alors que le Razor Crest serait un bon ajout à la faction Scum.

Découvrez l’interview ci-dessous:

Voudriez-vous jouer le Mandalorien dans X-Wing et Legion?

