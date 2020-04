Le Mandalorien arrive dans Star Wars: Galaxy Of Heroes

Electronic Arts a annoncé que trois nouveaux personnages de The Mandalorian arriveront dans le jeu mobile Star Wars: Galaxy of Heroes.

Cara Dune, l’ancien soldat de choc rebelle qui s’est réinventé en mercenaire pour compte caché sur Sorgan. Il ne fait aucun doute qu’elle peut se débrouiller seule, qu’elle lutte contre des stormtroopers ou qu’elle affronte le Mandalorian. Dans Galaxy of Heroes, la compétence de Cara fera d’elle un tank supplémentaire pour les escouades rebelles qui peuvent également fournir aux équipes Scoundrel un dealer de dégâts supplémentaire.

Greef Karga, ce scélérat notoire est le go-to-guy pour connecter les chasseurs de primes avec les clients de Nevarro.

Ces deux personnages seront disponibles cette semaine et plus tard ce mois-ci, le Mandalorien, sera ajouté au jeu. Que ce soit en tirant de la hanche avec son pistolet blaster ou en utilisant son fusil de sniper Amban pour désintégrer ses ennemis, le Mandalorian est toujours prêt à affronter tout ce qui ou ce qui se trouve sur son chemin.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

