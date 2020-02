Le Mandalorien et l’enfant venant à Disney Emoji Blitz

Le Mandalorien et «Baby Yoda» arriveront bientôt dans le jeu mobile à succès, Disney Emoji Blitz.

Jouez au Star Wars Challenge du 15 au 18 février et collectionnez les personnages populaires, avec des bonus qui reflètent les histoires de la série Disney +.

Voici un aperçu des deux stars de Disney + en action dans le jeu:

Disney Emoji Blitz est maintenant disponible sur les appareils IOS et Android.

Allez-vous essayer de mettre la main sur “Baby Yoda”?

