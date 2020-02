Le mandalorien | Hasbro New York Toy Fair Showcase

Au salon du jouet de New York, Hasbro a présenté bon nombre de ses prochains produits qui sortiront bientôt. Sur le stand de Hasbro, des jouets et objets de collection à venir mettant en vedette des personnages tels que The Mandalorian, Cara Dune, IG-11 et Baby Yoda étaient exposés.

Les points forts incluent de nouvelles figurines Black Series, un Darksaber et une poupée électronique Baby Yoda de luxe. Certains des produits exposés ont déjà été lancés.

Découvrez mes photos de ce qui était exposé lors de l’événement:

Beaucoup de ces articles peuvent être précommandés auprès de détaillants, y compris Divertissement Earth,ShopDisney et Amazon

Travis D

Editeur de fonctionnalités pour DisKingdom.com et PopVinyls.com. Vivant dans la région de New York, Travis a grandi en aimant une multitude de choses, de Disney à Broadway en passant par les beaux-arts … et au-delà. Il est le journaliste de presse pour des événements comme le NY Toy Fair et le New York Comic Con. De plus, il est également un marionnettiste amateur, un collectionneur de jouets, un grand amateur de cinéma et il porte sa caméra partout où il va.

