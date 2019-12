Le Mandalorien: Jake Cannavale déteste Star Wars: The Rise of Skywalker

Le Mandalorien star Jake Cannavale n'est pas un grand fan de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker a frappé les cinémas ce week-end et a été un sac mixte général pour les critiques et le public. Comme chaque Guerres des étoiles film, le dernier film de la saga Skywalker a été excessivement diviseur, épinglant toutes sortes de fans les uns contre les autres. Alors que nous, membres du grand public, avons le privilège de parler de notre esprit Star Wars: The Rise of Skywalker, il est peu probable que nous entendions quelque chose de négatif jaillir de la bouche de stars comme Daisy Ridley ou Adam Driver… du moins pour l'instant.

Une Guerres des étoiles acteur, cependant, n'a aucun problème à disséquer La montée de Skywalker le jour de sa sortie. Jake Cannavale, qui a joué un prétendu chasseur de primes dans le cinquième épisode de Le Mandalorien, est allé sur Instagram pour exprimer son opinion négative sur Star Wars: The Rise of Skywalker, l'appelle «de loin le pire film de Star Wars. Un échec absolu de f — g. ” Sur la plate-forme de médias sociaux, Jake Cannavale a été demandé comment il se sentirait s'il était en dehors du nouveau Guerres des étoiles trilogie, qui transporte certainement une grande quantité de bagages par rapport à Le Mandalorien, qui a été un succès fulgurant.

Voici ce que Le Mandalorien star Jake Cannavale a dû dire à propos de Star Wars: The Rise of Skywalker:

"Honnêtement, je pense que je serais plus fou. Évidemment, je ne peux pas parler au nom des acteurs. Pour certains acteurs, ce n'est qu'un travail et peut-être sont-ils simplement heureux de travailler. À qui je leur dis plus de pouvoir. De plus, ils ont peut-être adoré le nouveau Star Wars! Dans ce cas, c'est de la merde qu'ils ont pu travailler sur quelque chose qu'ils ont vraiment apprécié. Personnellement, je suis un grand fan de Star Wars depuis que je suis enfant. Et je me sentais assez déçu par la paresse globale de cette nouvelle trilogie, et aussi un peu en colère contre le droit de prendre le contrôle de la franchise dans son ensemble en gros (en disant) «Non, nous n'aimons pas la fin avec qui tout le monde est cool depuis des décennies, changeons-le! "Personnellement, je me sentirais assez déprimé si j'étais dans le nouveau film Star Wars (en tant que personnage principal, je veux dire. Si j'étais un mec portant une marionnette extraterrestre ou tout ce être f-cking ravi … mais quand même.) "

On pourrait craindre pour l’avenir de Jake Cannavale Guerres des étoiles franchise, mais son apparition dans Le Mandalorien, sans entrer dans les spoilers, était de nature brève. À cette époque où les acteurs semblent à peine pouvoir exprimer leur opinion, il est rafraîchissant de voir quelqu'un comme Le Mandalorien la star Jake Cannavale soit si ouverte et franche sur le plus grand film de l'année.

Certaines des préoccupations et des problèmes Le Mandalorien la star Jake Cannavale évoquée semble être récurrente d'une variété de fans qui ont vu Star Wars: The Rise of Skywalker Cette fin de semaine. La plupart des fans ont convenu que le film a été écrit et édité à la hâte et ne correspondait pas bien au récit global mis en place par l'original Guerres des étoiles des films. Malheureusement pour ces fans, La montée de Skywalker devrait être un succès au box-office, même si ce n'est pas le succès critique que Disney voulait.

Sur quoi pensez-vous Le Mandalorien les commentaires de la star Jake Cannavale? Avez-vous été déçu par Star Wars: The Rise of Skywalker? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Voici le synopsis de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur J.J. Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes vont naître et la bataille finale pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par J. J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker stars Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra comme le général Leia Organa grâce à l'utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et Le dernier Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker joue maintenant dans les théâtres.

Source: Jake Cannavale