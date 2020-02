Le manga d’Akira a-t-il prédit le coronavirus?

L’une des théories les plus folles sur le coronavirus (dont le nom officiel est Covid-19) est ce qui dit que la manche de Akira prédit l’épidémie de virus. C’est vrai, le manga de Katsuhiro Otomo aurait prédit le coronavirus qui a frappé la Chine et d’autres parties du monde en 2020. Ce ne serait pas la première fois que le travail populaire de science-fiction / cyberpunk aurait deviné à quoi ressemblerait le monde plusieurs décennies plus tard, mais le la coïncidence est plus que dérangeante.

Akira a prédit les Jeux olympiques de Tokyo il y a plus de deux décennies, mais sa prédiction la plus effrayante est ce qu’il a fait au sujet du coronavirus. Et dans le troisième volume du manga, il y a une bannière qui dit ce qui suit: «QUI [Organización Mundial de la Salud por sus siglas en inglés] critique les mesures contre l’épidémie [en Neo-Tokio]. “

Ce qui précède a été noté par un utilisateur de Twitter, qui a également noté une autre curieuse coïncidence entre le manga et cette nouvelle décennie. Heureusement le coronavirus n’est pas une épidémie (pour le moment du moins) comme le dit le manga, bien qu’il ait coûté la vie à 1 770 personnes, la plupart sur le territoire chinois.

D’autre part, le gouvernement japonais et le Premier ministre Abe ont été critiqués pour leur réponse à l’épidémie de coronavirus, bien que pour l’instant, l’OMS n’ait pas ordonné de mesures plus strictes pour les Jeux olympiques de Tokyo. La plus grande célébration sportive de l’année se tient toujours, bien que le Japon a annulé des événements importants qui rassemblent des millions de personnes comme l’anniversaire de l’empereur qui devait être commémoré le 23 février, tandis que le marathon de Tokyo sera restreint en raison du coronavirus.

Akira a également prédit une situation étrangement spécifique concernant les manifestations de Hong Kong. Dans le volume trois du manga, et dans la même vignette on voit que les gens utilisent des panneaux de signalisation comme boucliers.

