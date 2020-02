Le manga Haikyuu n’aura pas d’épisode cette semaine, est retardé

Haikyuu est sur le point de se consolider en tant que manga et anime sportif le plus populaire de nos jours. Ce n’est pas comme si le volleyball était le sport que nous nous réveillons tous les dimanches à huit heures du matin, mais à Haikyuu, il y a tout sauf l’ennui. Si vous le saviez, vous vous souviendrez que la quatrième saison de l’anime est à peine sortie et que le manga est entré dans son arc final. Pendant que les lecteurs attendent avec impatience, nous apprenons que cette semaine nous n’aurons pas de chapitre car Haruichi Furudate, le créateur du manga, est tombé malade et il faudra du week-end pour récupérer.

Grâce à son compte Twitter, Haikyuu a rapporté que le manga n’aurait pas d’épisode cette semaine car Haruichi Furudate, le créateur de la série, est tombé malade.

Parce que Haruichi Furudate est tombé malade de façon inattendue, la manche de Haikyuu !! sera absent cette semaine du Weekly Shonen Jump. La série sera de retour la semaine suivante (16 février). Obtenez bien bientôt Furudate-sensei!

Maintenant, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour le prochain numéro, et bien que nous mangions nos envies, il est préférable que Furudate prenne le temps de récupérer.

Le prochain numéro de Haikyuu arrivera le dimanche 16 février.

