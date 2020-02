Le manga Haikyuu n’aura pas d’épisode la semaine suivante

Il y a deux semaines le manga de Haikyuu !! Il a fait une pause car son créateur, Haruichi Furudate, était tombé malade, bien que le manga soit revenu à la normale avec le numéro 13 de Weekly Shonen Jump. Cependant, le magazine a rapporté que la semaine prochaine Haikyuu !! sera absent de ses pages, il reviendra donc jusqu’au 9 mars.

Dans son numéro 13, le magazine Weekly Shonen Jump a rapporté que nous n’aurons pas le nombre de Haikyuu !! la semaine suivante parce que son créateur, Haruichi Furudate, avait encore des choses à enquêter. Le manga reviendra pour le 15e numéro du magazine publié par Shueisha.

La manche de Haikyuu !! a commencé à publier en 2011 dans Weekly Shonen Jump et maintenant plus de 40 volumes ont été collectés. Le volume 41 a été publié le 4 janvier de cette année. L’anime basé sur le travail de Furudate a été créé en 2014 et a été réalisé par le studio Production I. G. La quatrième saison d’animation est en cours de diffusion. La première moitié a commencé à être diffusée en janvier et se terminera en mars, tandis que la deuxième partie de la quatrième saison sera diffusée en juillet de cette année.

