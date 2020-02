Le manga One Piece prendra une pause d’une semaine

Ils ont annoncé à la dernière minute que One Piece cela prendra une courte pause d’une semaine. Le manga d’Eiichiro Oda sera absent des pages du magazine ce 1er mars, et tout semble que nous le reverrons le 08 de ce mois.

Nous recommandons également: My Hero Academia: Heroes Rising sortira dans toute l’Amérique latine

Avec le nouveau numéro de One Piece entre nos mains à peine plus tôt cette semaine, nous avons vu la fin de l’histoire de Kozuki Oden. Alors que les fans attendaient avec impatience le début du prochain arc du manga, les fans ont découvert que ce ne serait pas dans le prochain numéro de Weekly Shonen Jump.

Tout a commencé lorsque les lecteurs qui suivent le manga dans Manga Plus ont réalisé que la version numérique a déclaré que le prochain nombre de Une pièce arriverait jusqu’au 8 mars, tandis que le même texte du manga disait qu’il reviendrait le 1er mars. De plus, il y avait un peu de confusion, car les lecteurs pensaient qu’ils avaient été confondus avec Haikyuu, un manga qui ne sera pas dans les pages de Shonen Jump la semaine suivante. Mais finalement Manga Plus a précisé sur son compte Twitter:

Avec cela, ni One Piece ni Haikyuu, deux des manches Shonen Jump les plus populaires auront leur numéro habituel. Cependant, les lecteurs peuvent toujours profiter de My Hero Academia et Demon Slayer.

