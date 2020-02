Le manga Seven Deadly Sins révèle que sa fin est proche

Seven Deadly Sins manga a révélé la date de sa fin. Au Japon, le volume 40 de l’anime vient de sortir et donne une idée de la fin de la série. Il a également révélé que c’était l’avant-dernier numéro du manga avant qu’il ne se termine.

Sept péchés capitaux de mangaka Nakaba Suzuki prendront fin ce printemps. Ils ont révélé que le manga se terminera avec le volume 41 qui sera disponible à partir du 15 mai.

Le manga de Seven Deadly Sins a commencé à être publié dans Weekly Shonen Magazine en 2012. Les 24 premiers épisodes de l’adaptation animée ont été diffusés entre 2014 et 2015 sur Tokyo TV, et vous pouvez le voir sur Crunchyroll à ce jour. Il est également disponible sur Netflix sous-titré. La série a également inspiré le film The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky, qui a été présenté en août 2018 au Japon.

.