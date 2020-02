Le mannequin de 56 ans qui brise les préjugés de la mode.

Elle est devenue l’une des six finalistes à figurer dans la couverture du magazine «Sports Illustrated».

On sait que dans le monde de la modélisation et de la mode, il arrive un temps pour les normes de cette industrie où vous êtes considéré comme «trop vieux».

Kathy Jacobs est venue briser ces paradigmes. Actuellement, cette femme de Californie, aux États-Unis, est en phase de demi-finaliste pour être l’image de couverture de l’important magazine «Sports Illustrated».

Sa trajectoire n’a pas été assez facile. Il a dû quitter son emploi de mannequin à l’agence Ford de New York, il a même fini par travailler dans un bar de nettoyage de tables.

“Cela signifie beaucoup pour moi de faire partie de cela, de faire partie d’un mouvement qui est plus grand que moi et qui inclut des femmes de mon âge”, dit-il. «Je veux dire, j’ai 56 ans, et le monde considère que les personnes de plus de 55 ans sont des personnes âgées.

“Et je veux juste montrer au monde ce que signifie 56. Vous savez, ce n’est pas comme si j’étais prêt à me retourner et à jouer au mort parce que j’ai encore beaucoup plus à vivre en moi.”

Jacobs fait plus que simplement poser en bikini: elle est apparue dans la vidéo “Oh Yeah” de Green Day qui est apparue en janvier, et se considère comme une petite militante modèle qui se bat également pour l’inclusion de l’âge dans l’industrie de la mode.

L’édition maillot de bain a inclus une plus grande tranche d’âge des femmes ces dernières années: Jacobs n’était pas la seule femme de plus de 50 ans à avoir tenté de participer au concours de recherche de modèles cette année, et en 2019, Tyra Banks , 45 ans, figurait sur la couverture. un bikini jaune En 2017, Christie Brinkley a posé pour le magazine mag à 63 ans avec ses filles.

Qui a dit que la beauté se perdait avec l’âge? Partagez l’histoire de cette grande femme.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: