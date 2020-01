Le mannequin enlève 6 côtes et veut devenir Jessica Rabbit

Mannequin enlève 6 côtes, veut devenir Jessica Rabbit | Instagram

Il semble que Jessica Rabbit est le modèle de Pixee Fox parce que vous voulez regarder autant que possible un dessin animé, c’est pourquoi il a été supprimé six côtes par chirurgie

Pour toute femme, il est important de se sentir belle, il y a ceux qui acceptent sa silhouette telle qu’elle est cependant il y a ceux qui veulent regarder encore plus son corps et décidez de subir une chirurgie esthétique.

Pixee appartient à la guilde qui, au moyen de chirurgies, plaît à leurs goûts et améliore leurs courbes, dans leur cas, ils ont décidé d’avoir l’une des plus petites tailles, leur taille d’enregistrement est de 14 pouces

Jessica Rabbit et Pixee Fox | Capture d’écran Youtube

Elle mentionne qu’il y a des gens qui l’ont approchée pour commenter qu’elle ressemble à un dessin animé, loin de la déranger ou de l’intimider est un compliment car pour elle le type de corps féminin dans les dessins animés représente le corps de femme idéal.

On dit que le modèle a été réalisé environ 200 interventions chirurgicales avec l’objectif susmentionné, de ressembler aux dessins animés qui apparaissent dans Disney entre autres et même elle a inventé des chirurgies à effectuer.

D’origine suédoise, le modèle il a 30 ans, sur son compte Instagram, il n’a qu’un demi-million d’abonnés, en plus de partager des photos et des vidéos de son quotidien, il se consacre également à reproduire des images de certaines princesses Disney et les partage sur son compte de réseau social officiel.

À travers une vidéo d’entrevue réalisée sur le modèle, elle a exprimé qu’elle ne s’était jamais sentie humaine mais plutôt “Pixee” Comme une créature fantastique.

Il a voyagé partout dans le monde pour avoir sa silhouette actuelle qui lui a coûté beaucoup d’argent et de temps de récupération, heureusement Pixee Fox Elle est satisfaite des résultats actuels, bien qu’elle puisse trouver plus tard quelque chose qu’elle souhaite modifier dans son physique.

