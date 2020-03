Le mannequin Naomi Campbell critiqué pour avoir “raillé” la pandémie de coronavirus

Au milieu de la pandémie de coronavirus, la mannequin Naomi Campbell a reçu des centaines de critiques pour avoir porté des vêtements spéciaux lors de son voyage et de son atterrissage. Ils assurent qu’il s’est moqué des mesures préventives nécessaires!

12 mars 20201: 36 h

Il y a quelques heures, le Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a assuré que le virus COVID-19, ou mieux connu comme coronavirus, c’est déjà une pandémie.

Au milieu de cette nouveauté, le célèbre modèle Naomi Campbell (49 ans) a suscité la controverse sur une tenue “rare” lors d’un vol en avion.

Campbell ne voulait pas risquer cela et s’est couvert de vêtements spéciaux utilisés pour manipuler des matières dangereuses, d’un masque N95, de lunettes de laboratoire transparentes et d’une paire de gants en latex rose.

Le modèle Naomi Campbell a une phobie des germes.

Ce n’est en fait pas étrange dans le modèle: Noami souffre de misophobie (phobie des germes). Pour cette raison, il a également effectué un rituel de nettoyage qui consiste à: utiliser des lingettes antibactériennes pour désinfecter son siège, le plateau, l’écran du téléviseur, l’appui-tête, les compartiments supérieurs.

Il a même recouvert son siège d’une couverture et a porté son masque pendant le vol! «C’est ce que je fais dans chaque avion dans lequel je monte. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. C’est ma santé et ça me fait me sentir mieux “, a-t-il expliqué.

