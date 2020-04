Le marathon Sharknado d’une journée à Syfy ce week-end

S’il y a jamais eu une franchise d’horreur culte pour intensifier l’évasion au détriment de la réalité, c’est Sharknado.

La saga en six parties a initialement déclenché une tempête en 2013 avec une prémisse si bizarre – si folle de chauve-souris – qu’elle a demandé de l’attention: Sharknado est un «film catastrophe de science-fiction conçu pour la télévision sur une trombe qui soulève des requins hors de l’océan et les dépose à Los Angeles. “

Avec chaque nouvel épisode, les choses sont devenues de plus en plus folles, alors que l’équipe d’écriture de Sharknado se jetait dans le voyage dans le temps, les dinosaures et les héros brandissant une tronçonneuse, culminant avec le lancement de Sharknado 6, l’entrée finale de cette franchise la plus bizarre.

Et ce week-end, vous pourrez revisiter Sharknado dès le début. Parce que si vous êtes un nouveau venu dans la série ou un apologiste de longue date, Syfy a annoncé un marathon de cinéma d’une journée. Il démarre à 8 h HNE le dimanche 5 avril, et le programme complet est le suivant:

8h – Sharknado

10h – Sharknado 2

12h – Sharknado 3

14h – Sharknado 4

16h – Sharknado 5

18h – Sharknado 6

20h – Sharknado

22h – Sharknado 2

Donc, quels que soient les plans que vous aviez pour ce week-end (vous savez, autant que n’importe qui peut vraiment planifier pendant ce verrouillage du Coronavirus), mettez-les en veilleuse, car Syfy est sur le point de devenir la destination de choix pour tout ce qui concerne Sharknado.

C’est la franchise où Ian Ziering (Fin Shephard), Tara Reid (April Wexler) et Cassie Scerbo (Nova) se heurtent à un tourbillon de chaos grignotant. Les choses commencent petit, avec Fin and Co. luttant contre une tempête de lumière, mais par Sharknado 5, l’histoire s’étend à l’échelle mondiale, avec des tornades chargées de requins surgissant à gauche, à droite et au centre. Vous devez vraiment le voir de vos propres yeux.

Sharknado prend le contrôle de Syfy ce dimanche 5 avril pour une journée entière de requins aéroportés et de héros brandissant une tronçonneuse. Ne le manquez pas.

