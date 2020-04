Le marché du CDMX fermé en raison d’infections à coronavirus

Mexico.- Ces derniers jours, deux cas de Covid-19 ont été détectés sur le marché de Martínez de la Torre à Mexico et il a été immédiatement fermé pour effectuer des travaux d’assainissement.

Ce ne sera que le 11 mai prochain que le marché situé dans le quartier Guerrero de la mairie de Cuauhtémoc reprendra ses activités.

Deux locataires ont été infectés, après que les mesures de distance saine et les recommandations sanitaires pour la pandémie de coronavirus n’ont pas été respectées sur le marché.

La fermeture du marché a surpris les clients réguliers qui ont trouvé des avertissements de ce qui se passait.

Entre-temps, les locataires se sont dits préoccupés par le fait que leurs revenus soient affectés par cette mesure mais ont reconnu que la santé de leurs clients passe avant tout.

Le marché Martínez de la Torre situé dans les rues de Zarco et Mosqueta est l’un des plus anciens de Mexico avec 62 ans d’existence et compte plus de 600 magasins commerciaux fermés aujourd’hui.

