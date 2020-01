Le mari de Joy Anna Duggar, Austin Forsyth, est lié à un livre sur la parentalité controversé

La famille Duggar est peut-être bien connue pour son image propre et grinçante – à quelques exceptions près près – mais tout sur cet équipage n’est pas aussi innocent qu’il y paraît. Des accusations d’agression sexuelle aux dissimulations massives, les Duggars ont certainement été dans beaucoup d’eau chaude au fil des ans.

Et ce ne sont pas seulement les membres principaux de la famille Duggar qui ont quelques squelettes dans leur placard qu’ils préfèrent garder cachés. Le mari de Joy-Anna Duggar, Austin Forsyth, est un citoyen chrétien honnête que Jim Bob jugeait digne de la main de sa fille en mariage. C’est pourquoi les fans ont été scandalisés de constater que la famille Forsyth est liée à un livre très controversé.

Gideon, Joy-Anna Duggar et Austin Forsyth | Austin et Joy Forsyth via Instagram

Jim Bob Duggar a dû examiner et approuver Austin Forsyth

Il y a presque

aucune chance Jim Bob Duggar approuverait une relation entre sa fille

Joy-Anna et quelqu’un qui ne partage pas les mêmes valeurs. Après tout, les fils de Duggar

et les filles poussent les fréquentations à l’extrême et ne commencent à courtiser que lorsqu’elles sont convaincues

la personne pourrait

devenir leur futur conjoint. Le patriarche de famille met parfois en place ces

les syndicats.

C’est pourquoi c’est

tellement choquant que la famille d’Austin Forsyth est liée à une telle controverse

entraine toi. Et cela fait vraiment se demander aux fans: Jim Bob était-il au courant avant Austin

et Joy-Anna a commencé à courtiser?

The Forsyths

avoir des liens avec un livre parental controversé

La famille Forsyth dirige une entreprise à Combs, en Arkansas, appelée Fort Rock Family Camp et Christian Retreat Center. Selon le site Web, Terry Forsyth a établi le camp à thème des années 1800 en 1995 pour permettre aux familles de «ralentir, se reconnecter et créer des souvenirs durables».

Le concept semble assez innocent. Mais le problème majeur que les fans ont avec cela est certaines des valeurs promues dans le camp, comme les châtiments corporels extrêmes. Le livre en question s’appelle, To Train Up a Child and the Forsyths ont promu les auteurs et les experts parentaux Debi et Mike Pearl dans leur camp.

«To Train Up a Child» plaide pour la fessée des enfants

met en oeuvre

La fessée est un sujet assez controversé en soi. Mais le livre To Train Up a Child prend une punition physique pour les enfants indisciplinés un peu plus loin en recommandant, «un bon instrument de fessée» comme des tubes en caoutchouc pour éviter de «causer des dommages aux muscles ou aux os». Le livre préconise également d’arroser les enfants qui ont les accidents d’entraînement aux toilettes comme punition et la rétention de nourriture parce que «un peu de jeûne est une bonne formation».

Le New York Times a rapporté que des exemplaires de To Train Up a Child ont été trouvés dans les maisons de trois enfants décédés de maltraitance. Mais les Pearls insistent sur le fait que ces morts ne sont pas de leur faute. “Si vous trouvez un livre en 12 étapes dans la maison d’un alcoolique, vous ne blâmeriez pas le livre”, a déclaré Mike Pearl pour sa défense.

Les Duggars peuvent utiliser des techniques disciplinaires controversées

Austin et Joy peuvent ou non utiliser les méthodes trouvées dans Pour former un enfant pour élever leur fils, Gideon. Mais la famille a été accusée d’avoir utilisé des méthodes dans le livre auparavant.

Par exemple, les fans soupçonnent fortement Jill et Derick Dillard d’employer une «formation générale» avec leurs enfants dès leur plus jeune âge. Cette méthode, qui se trouve également dans Pour former un enfant, demande aux parents de frapper les jeunes enfants avec un objet tel qu’une règle flexible s’ils essaient de ramper d’une couverture, leur enseignant ainsi les limites. Les Dillards n’ont jamais confirmé ni nié avoir recours à une formation générale.

Il est impossible de savoir si les Duggars croient pleinement aux mesures disciplinaires suggérées dans le livre de Pearls. Mais nous savons que la famille Forsyth y croit, sinon ils ne feraient pas la promotion du livre dans leur camp.