Le mari de Miranda Lambert, Brendan McLoughlin, a pris sa retraite et travaille pour elle

Miranda Lambert est l’une des chanteuses de musique country les plus en vogue de notre époque. Ses paroles brutalement honnêtes et impertinentes ont contribué à propulser sa carrière musicale au niveau qu’elle est aujourd’hui.

Bien que Lambert soit connue pour chanter des chansons qui surprennent parfois ses fans, rien n’a plus choqué ses fans que lorsqu’elle a annoncé qu’elle avait épousé un policier de New York l’année dernière. Récemment, son mari, Brendan McLoughlin, a annoncé qu’il quittait son emploi au NYPD pour poursuivre une carrière qui lui permettra de passer beaucoup plus de temps avec sa femme.

Comment Miranda Lambert et Brendan McLoughlin se sont-ils rencontrés?

Miranda Lambert | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Lambert et McLoughlin se sont rencontrés pour la première fois lorsque Lambert est allé sur Good Morning America pour interpréter une chanson avec son groupe musical, Pistol Annies. Les deux ont d’abord posé les yeux l’un sur l’autre alors que McLoughlin était de service et travaillait autour du studio GMA.

Après leur première rencontre, le couple a déclenché une romance secrète. Ils ont gardé leur relation aussi calme que possible. Puis, après ne sortir ensemble que pendant quelques mois, Lambert et McLoughlin se sont mariés lors d’une cérémonie privée.

Lambert était déterminée à maintenir sa relation avec l’agent du NYPD aussi longtemps que possible. Mais après avoir été officiellement mariée pendant trois semaines, elle a choqué ses fans en annonçant sur Instagram qu’elle s’était mariée.

Brendan McLoughlin a un passé douteux

De nombreux fans de Lambert sont restés sans voix lorsqu’ils ont appris qu’elle et McLoughlin étaient secrètement mariés depuis près d’un mois. Cependant, peu de temps après l’annonce de Lambert, les fans ont compris pourquoi elle voulait peut-être garder son nouvel homme secret aussi longtemps que possible.

Selon le magazine américain, McLoughlin avait récemment été fiancée à une autre femme et cela s’était très mal passé. Selon des sources, peu avant de rencontrer Lambert, McLoughlin était fiancée à un joueur de football professionnel. Alors que son ex-fiancé était hors du pays, McLoughlin l’avait non seulement trompée, mais avait mis l’autre femme enceinte.

La mère de son ex-fiancé a déclaré que lorsqu’il a été découvert qu’il avait imprégné une autre femme, McLoughlin a paniqué et a “supplié” son ex-fiancé de le reprendre et de l’épouser. Elle a refusé et trois jours seulement plus tard, McLoughlin a rencontré Lambert. La femme avec laquelle il avait triché a donné naissance à leur fils.

Apparemment, l’infidélité passée de McLoughlin n’a pas dérangé Lambert. Chaque fois qu’elle et McLoughlin sont vues ensemble, la chanteuse de The House that Built Me semble être éperdument amoureuse de son nouveau mari. Elle a également dit qu’elle aime être belle-mère.

“Mon beau-fils est incroyable”, a déclaré Lambert dans une récente interview. «J’adore toute cette phase, et j’ai élevé un million de chiens, donc j’ai l’impression que cette partie de mon truc féminin / maternel est pleine, c’est donc un tout nouveau voyage. C’est bien.”

Le mari de Miranda Lambert a un nouvel emploi

En juillet de l’année dernière, McLoughlin a pris un congé prolongé de son travail avec le NYPD. Depuis lors, il a souvent été repéré lors de la plupart des concerts de Lambert. Il n’était pas seulement là pour la voir jouer.

Selon plusieurs témoins oculaires, McLoughlin a travaillé au sein de l’équipe de sécurité de Lambert et a été vu à plusieurs reprises en train de vérifier les sacs des fans lors des nombreux concerts et événements de Lambert et a été repéré avec un écouteur et avait l’air de parler à d’autres membres de son équipe de sécurité. Maintenant, le magazine américain confirme que McLoughlin est officiellement à la retraite du département de police de New York et travaille à temps plein pour sa femme.

De nombreux fans supposent qu’en menant McLoughlin à la tête de l’équipe de sécurité de sa femme, Lambert est en mesure de se sentir beaucoup plus en sécurité lorsqu’elle est sur la route.