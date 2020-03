Le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, plaide non coupable et remet son passeport

Kenneth Petty fait face à un nouveau drame juridique pour ne pas s’être enregistré comme délinquant sexuel dans son nouvel État d’origine, la Californie.



Les nouveaux mariés Nicki Minaj et Kenneth Petty ont été frappés d’un coup violent mercredi 4 mars après que Zoo ait été inculpé pour avoir omis de s’inscrire comme délinquant sexuel en Californie. Kenneth s’est rendu aux autorités et a été placé en détention fédérale ce matin. Il a depuis été libéré sous caution de 100 000 $ et retournera devant le tribunal le 28 avril.

De retour à New York, Kenneth a été ajouté au registre des délinquants sexuels à la suite d’une condamnation pour viol au premier degré en 1995. Ce séjour a duré quatre ans avant sa libération. En 2006, Kenneth a été envoyé en prison après avoir plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable au premier degré. Pour cela, il a réalisé une offre de 10 ans derrière les barreaux.

Les critiques ont rappelé le passé de Kenneth et ridiculisé Nicki pour l’avoir choisi comme partenaire. Cependant, le rappeur ne laisserait personne la garder de son bonheur. Elle a brièvement abordé la controverse sur le viol de son mari en disant qu’au moment où Kenneth avait 16 ans, la fille avait 15 ans et qu’ils étaient en couple. “Mais allez sur Internet. Vous ne pouvez pas gérer ma vie. Vous ne pouvez même pas gérer votre propre vie. Merci boo.”

Nicki Minaj n’a pas encore commenté les récents problèmes juridiques de Kenneth Petty. Il fait face à plus de 10 ans et aurait été contraint de remettre son passeport. Il aurait également dû respecter un couvre-feu.

