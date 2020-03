Le mari de Nicki Minaj s’inscrit comme délinquant sexuel

Le mari de Nicki Minaj s’est inscrit comme délinquant sexuel.

Kenneth Petty est entré dans la base de données California Megan’s Law, qui suit les délinquants sexuels dans l’État. Il est répertorié comme 5’9 ″, 170 livres avec une adresse à Beverly Hills. TMZ a également obtenu sa photo de réservation qui a été prise lors de son arrestation par les maréchaux américains le mercredi 4 mars.

En conséquence, le bureau du procureur du district de Los Angeles a abandonné les accusations contre Petty pour ne pas s’être enregistré comme délinquant sexuel, mais il fait toujours face à des accusations fédérales identiques.

Petty a d’abord été placé en garde à vue lors d’un arrêt de la circulation le 15 novembre lorsque le service de police de Beverly Hills a déterminé qu’il était un délinquant sexuel enregistré dans l’État de New York mais qu’il ne s’était pas enregistré en Californie. Le comté de L.A D.A. l’a accusé de ne pas s’être inscrit comme délinquant sexuel et l’a libéré sous caution de 20 000 $.

Petty a plaidé non coupable le 4 mars des accusations fédérales et a été libéré sous caution de 100 000 $. Il sera de retour au tribunal le 28 avril pour faire face à un grand jury et devra entre-temps porter un moniteur de cheville. Il doit également s’abstenir de drogues, y compris les mauvaises herbes légales, comme l’une des conditions de son lien.

Le statut de délinquant sexuel de Petty découle d’une condamnation prononcée en 1995 pour tentative de viol au premier degré. Il a purgé près de quatre ans à la prison d’État de New York pour le crime et a dû s’inscrire comme délinquant sexuel.

