– Le mari de Vica Andrade a envoyé un message inspirant à l’époque du coronavirus

S’il y a quelqu’un qui connaît la résilience, c’est Guillermo del Bosque, qui après avoir traversé un long processus contre le cancer, a appris à s’adapter à toutes les situations. Cette expérience l’a amené à partager avec ses abonnés Instagram un message plein d’espoir avant la crise sanitaire que traverse le monde.

Le producteur a décidé de publier une réflexion sur ces temps où la santé de son pays, le Mexique et d’autres, est entre les mains de tous.

Avec une photographie en noir et blanc et à quoi il ressemble aujourd’hui, il a écrit: “Après tant de chimio, le corps se fatigue, la peau fait mal, mais rien n’a d’importance lorsque vous VIVEZ.”

“Petit à petit, la guérison et les cheveux commencent à sortir, aujourd’hui gardés à la maison en priant pour que cette pandémie passe rapidement et ne nuise pas à tant de gens”, a déclaré le Mexicain, ajoutant également le hashtag “Dieu est bon”.

Rapidement, la publication de Memo del Bosque a provoqué diverses réactions parmi ses amis au milieu du spectacle, comme Omar Chaparro, qui lui a écrit: “Vous êtes un test réussi, mon ami”, Marjorie de Sousa ajouté quelques icônes d’applaudissements et Fernando Carrillo il a noté: «Le meilleur reste à venir, cher Memo. Je vous attends ainsi que la famille à Tulum. Gros câlin et bénédictions. “

Cependant, le message le plus important est venu de sa femme, l’hôte Vica Andrade, qui a également été ému par ses répliques et commenté un sincère “je t’aime” et des icônes de bisous.

Photo: Instagram / memodelbosquetv

Del Bosque a rejoint la longue liste des célébrités qui utilisent la technologie et les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs fans et ainsi leur transmettre la tranquillité dans les circonstances qu’ils vivent.

Dans un autre billet, Memo a souligné les actions que, en tant que société, il serait bon de prendre, une fois cela terminé, «Après cette retraite à la maison, le monde sortira sûrement avec une foi plus forte, avec un amour renouvelé, avec des idées et des projets qu’ils améliorent notre environnement, avec une conscience plus grande qui soutient l’éducation et l’enfance ».

“Avec des reflets pour devenir de meilleurs êtres humains, avec une nouvelle musique dont nous avons tant besoin. Avec des stratégies qui protègent les femmes, avec un plus grand soutien pour les populations autochtones et rurales, avec plus de droits pour la communauté LGBTTTIQA, avec plus d’amour pour la race animale, avec le désir d’obtenir une plus grande sécurité et moins de violence, avec beaucoup plus de paix et moins de guerres », a ajouté le célèbre.

En terminant, il a exprimé: «Amour, amour, amour et grande foi! La guérison de nombreuses maladies. Continuons à prier pour qu’un jour, pas trop loin, nous puissions réaliser nos rêves. »

La costaricienne a également partagé dans son profil social un instantané émotionnel dans lequel son mari et sa fille sont fusionnés dans un gros câlin. Sur la carte postale, il a écrit: «L’amour à la maison» et au pied du message, il a dit: «À la maison. Prier pour le monde. Restez à la maison »et a ajouté des icônes de mains en prière et de coeurs rouges.

