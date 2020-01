Le mariage d’Arthur et Trish pourrait signifier faire face à la décision de sacrifier ce personnage

Un couple se rapproche tandis qu’un autre se déchire sur God Friended Me. C’est parce qu’Arthur (Joe Morton) et Trish (Erica Gimpel) se marient. Cependant, la relation entre Miles (Brandon Micheal Hall) et Cara (Violett Beane) est terminée. Découvrez ce que les acteurs ont à dire sur le prochain épisode de mariage et ce que cela signifie pour leurs personnages.

Miles et Cara ont rompu avec “God Friended Me”

Violett Beane comme Cara Bloom, Brandon Micheal Hall comme Miles Finer et T.R. Knight en tant que Gédéon sur «Dieu m’a aidé» | David Giesbrecht / CBS via .

La relation du couple est malheureusement terminée. C’est parce que les choses se sont trop rapprochées pour être à l’aise avec le compte de Dieu dans l’épisode “Prophète et perte”.

Le beau-père de Cara, Paul Levine (Tom Everett Scott) a été suggéré via le compte. Cara et Miles ont ensuite confronté Paul à ce sujet et il a révélé que son entreprise ne va pas aussi bien qu’il a amené Susan (Rachel Bay Jones) à le croire. Il a dit que le marché était en difficulté et que ses clients perdaient de l’argent. Paul a affirmé qu’il comprendrait les choses. Il s’avère qu’il recourait au délit d’initié.

L’épisode s’est terminé avec l’application de la loi le rattrapant. Paul était prêt à courir en quittant le pays. Miles était toujours en mesure de l’arrêter et il est allé avec la police.

Cara a remis en question sa relation avec Miles parce qu’elle voyait toujours sa pression pour que Paul se rende comme brisant sa famille. “Vous avez choisi le compte Dieu plutôt que moi et c’est le choix avec lequel nous allons tous les deux vivre”, lui a-t-elle dit.

Cara a également décidé de s’éloigner du compte de Dieu

Les deux ne sortent plus ensemble et ne travaillent plus ensemble. Cara a pris cette décision dans «High Anxiety». Miles a prétendu que le Compte Divin essayait juste d’aider sa famille, mais elle avait une théorie différente.

«Si c’était vrai, cela nous aurait envoyé son nom il y a six mois avant même qu’il ne s’implique avec Jonathan Carter», lui a-t-elle dit. “Mais ce n’est pas parce qu’il ne s’agit jamais d’aider ma famille. Celui qui est derrière tout cela ne se souciait pas de ce qui leur était arrivé. “Elle a ensuite dit:” Je dois m’éloigner du Compte de Dieu. “

Miles accepta cela, puis demanda ce qu’il en était de leur relation. Cara a dit qu’elle ne savait pas. À la fin, elle a officiellement rompu avec lui quand il a proposé d’abandonner le compte de Dieu.

Le mariage pourrait inciter Miles à faire face à sa grande décision

Hall a parlé de ce que le mariage à venir pourrait signifier pour son personnage. La relation de son père lui fera réfléchir sur sa propre vie.

“Miles commence à voir le type de vie qu’il pourrait éventuellement devoir abandonner”, a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. Cela signifie la relation de Miles avec Cara. “C’est une lutte et une bataille en cours pour lui.”

Arthur va dans une direction différente de son fils. “Chose intéressante, je pense que tant que Miles devient plus fidèle au compte God, ils dépeignent Arthur comme étant beaucoup plus humain en faisant des choix entre son travail et sa vie avec Trish – en termes d’ambition qu’il est ambitieux en termes de vouloir être évêque par opposition à ses responsabilités à la maison », a déclaré Morton. “C’est donc une sorte d’équilibre intéressant entre ce que Miles vit et ce qu’Arthur traverse.”

Les fans devront attendre et voir quelles conclusions Miles en viendra à regarder son père faire un grand pas. Cela signifie-t-il que Miles pourrait ne jamais avoir son propre jour de mariage?