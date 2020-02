Le mariage de Jimmy Palmer est-il en difficulté?

Au cours de la saison 17 de NCIS, épisode 15, nous voyons Jimmy Palmer (Brian Deitzen) frapper un accroc dans sa relation avec sa femme, Breena. Comme vous le savez probablement déjà, NCIS mentionne rarement quelque chose juste pour le remplissage. Il y a généralement de l’importance derrière les petits détails mentionnés dans chaque épisode. Nous espérons que nous avons tort, mais il semble que quelque chose de mauvais se prépare dans le mariage de Jimmy et Breena. Voici pourquoi la relation de Jimmy et Breena pourrait être source de problèmes.

Jimmy et Breena ont prévu une escapade romantique pour la Saint-Valentin

Pauley Perrette, Brian Dietzen et Michelle Pierce | Sonja Flemming / CBS via .

Dans la saison 17, épisode 15 (intitulé «Lonely Hearts)», Jimmy est pressé de terminer son travail et de quitter la scène du crime que l’équipe enquête. Torres remarque et commente le comportement de Jimmy. Il dit qu’il se précipite parce qu’il veut partir avec sa femme, Breena, pour une excursion spéciale pour la Saint-Valentin. “Les beaux-parents ont Victoria, donc Breena et moi allons partir pour la Saint-Valentin”, explique Jimmy. «Elle nous a donné une chambre d’hôtel. Tu sais, après sept ans de mariage, tu dois garder les choses fraîches. Vous avez besoin de champagne, de fraises enrobées de chocolat… »Avant que Jimmy ne puisse terminer sa réflexion, Gibbs l’interrompt pour lui demander l’heure de la mort de la victime.

Les plans de la Saint-Valentin de Jimmy et Breena échouent

Brian Dietzen sur le tournage de NCIS | Sonja Flemming / CBS via .

Plus tard dans l’épisode 15, nous apprenons que Breena et Jimmy ne feront pas ce voyage romantique après tout. Puisque Jimmy doit faire des heures supplémentaires pour aider Gibbs et l’équipe à résoudre un cas de meurtre compliqué, il devra rester sur place. “Je suis vraiment désolé que cela se soit produit, mon chéri”, a déclaré Jimmy lors d’un appel téléphonique avec Breena. «Vous savez, si je pouvais le changer, je le ferais. Sache juste que je t’aime, d’accord? », Ajoute-t-il. Il dit plus tard à McGee que Breena n’était pas satisfait du changement de plans. Nous doutons que ce soit la première fois qu’une telle chose se produise. Les horaires de travail de Jimmy et Breena seront-ils la mort de leur mariage? C’est tout à fait possible.

Le défunt showrunner du NCIS, Gary Glasberg, a déclaré un jour

une interview avec CBS qui divorce

arrive tout le temps dans cette industrie. «C’est une situation très stressante;

les carrières vont dans des directions différentes », a déclaré Glasberg. Breena est mortuaire et

Jimmy est médecin légiste, ils ont donc des horaires très chargés. C’est probablement

met beaucoup de pression sur leur relation.

Le travail a été stressant pour Jimmy

Brian Dietzen et Diona Reasonover | Michael Yarish / CBS via .

Le travail commence à consommer Jimmy et à dévorer son temps. Pendant

NCIS saison 17, épisode 13, (intitulé «Sound Off»), il est clairement dépassé.

Au début de l’épisode, il entre dans la zone où Torres, Bishop et

McGee est assis et évacue à quel point il est épuisé. «Puis-je simplement me défouler?» Demande Jimmy.

“Dr. Mallard a pris sa retraite. Et depuis qu’il est devenu l’historien officiel du NCIS, je

ont fait le travail de deux personnes. “Maintenant que Jimmy est le seul médecin

examinateur, toute la charge de travail est la sienne. Ducky a pris sa retraite et est maintenant l’historien du NCIS,

Palmer doit donc gérer les cas par lui-même.

Jimmy ramène-t-il son stress au travail chaque soir? La pression

au travail pourrait le rendre moins présent et moins émotionnellement disponible

à Breena. Peut-être la raison pour laquelle ils ont planifié ce voyage de la Saint-Valentin était si

ils pourraient se reconnecter et réparer le bilan de leurs emplois ont pris leur

mariage. Maintenant que l’opportunité a été perdue à cause du calendrier de Jimmy, les choses

pourrait commencer à descendre d’ici.

Lire la suite: «NCIS»:

Brian Dietzen révèle à quel point il est comme son personnage Jimmy Palmer

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo