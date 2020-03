– Le mariage de la fille de Julián Gil est annulé parce que son gendre a un cancer

, Mon cher gendre, AUJOURD’HUI plus que jamais je veux vous dire que vous n’êtes pas seuls ici, vous avez une famille qui se battra avec vous et avec ma fille ce dur processus qui s’en vient. N’abandonnez jamais, JAMAIS parce que nous sommes une grande équipe dirigée par Dieu, en Lui nous mettons toute notre foi et notre confiance.

Dans quelques jours, nous avons eu un grand mariage, mais cela peut attendre, vous verrez que ce sera le meilleur des mariages et nous célébrerons comme jamais auparavant! Je suis sûr que vous sortirez victorieux de ce processus. Là avec vous, jour après jour, vous avez une grande femme, ma Nika, qui vous remplira de beaucoup d’amour et ne vous laissera pas partir une seule minute. Venez à vous, forcez!

A toi, Enfant, @nicolle_gil Je ne me suis pas trompé dans ton éducation, je suis très fier de tes sentiments et du vrai de tes valeurs. Je ne doute pas que vous êtes une femme et une femme formidables.

Je les aime . # iñigonosequita

Le 1er octobre 2019, Nicolle Gil a épousé son partenaire d’origine espagnole, Iñigo Ariño, par des moyens légaux.

