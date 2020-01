Le masque de Cardi B Bedazzled Paris Fashion Week a pris 36 heures pour faire

Seul le meilleur pour Cardi B.



Cardi B et son mari Offset se sont rendus à Paris pour célébrer la Fashion Week annuelle de la ville et la collaboration d’Offset avec Chaz A Jordan. La rappeuse “Be Careful” a exprimé sur Twitter comment elle prévoyait de célébrer le succès majeur de son mari et sans surprise, c’était d’une manière torride. Alors que Cardi assistait au défilé de mode avec son homme, elle est sortie dans un masque ébloui qui accompagnait son body en maille et son manteau au sol.

Selon TMZ, la pièce rare a pris un total de 36 heures à compléter par le designer CoutureMask Bradley Jordan. Alors que Bradley avait le contrôle créatif du masque, Cardi avait une demande et c’était pour s’assurer que ses yeux pouvaient être bien visibles. Par les images qui ont été partagées sur le fil du rappeur, il est clair qu’il a réussi. Rihanna, French Montanna et Future ont tous secoué le CoutureMask avant et les prix varient de 5 000 $ à 7 000 $. En parlant de Rihanna, Cardi a récemment cité la chanteuse “Needed Me” comme l’une de ses inspirations mode avec Lady Gaga, Missy Elliott et Jennifer Lopez.

Dans d’autres nouvelles de Cardi, elle a été co-signée par Omarosa pour se plonger encore plus dans la politique.

.