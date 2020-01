Le massacre de la scie à chaîne au Texas quitte Netflix en février

Voici une malédiction dont j’ai été victime plusieurs fois.

Netflix ne dispose pas de licences pour diffuser en continu du contenu non produit par Netflix, ce que vous connaissez sans aucun doute. Ce que je suis ici pour vous faire savoir, c’est qu’une de ces licences a presque expiré.

Classique d’horreur culte Le massacre à la tronçonneuse du Texas devrait quitter le service américain le 21 février, dans moins d’un mois. En tant que tel, tous les utilisateurs de Netflix qui ont regardé le film feront bien de s’enregistrer plus tôt que tard. Au plus tôt le 21 février, au moins. Sinon, vous devrez peut-être, je ne sais pas, acheter un DVD. Oh l’humanité.

J’ai mentionné que j’étais tombé sous le coup de l’expiration de la licence auparavant, et il est vrai, comme cette bande a réussi à manquer à la fois Whiplash et La La Land, deux bons films (me dit-on) qui ont depuis longtemps quitté leur catalogue britannique. Je dois aussi encore trouver le courage de les acheter pour moi. Les pensées et les prières sont les bienvenues.

Bien que je ne puisse rien proposer d’intéressant à dire sur cette suppression imminente particulière (je ne sais rien des films d’horreur), je peux parler d’expérience lorsque je dis de ne pas faire mon erreur. Apprenez d’eux où je ne l’ai pas fait.

En ce moment, American Psycho est également à quelques jours de sa fin Netflix et comme je n’ai pas encore coché la liste, il y a de fortes chances que je ne vais pas y arriver. Mais il est encore temps de vous sauver. Contrairement à moi, vous n’êtes pas de votre côté obsessionnel-compulsif. Vous êtes jeune et avez toute votre vie devant vous. Le monde peut aller en enfer dans une charrette à bras en forme de crise climatique, mais cela ne signifie pas que nos habitudes de visionnement doivent suivre le même chemin.

En d’autres termes, regardez Le massacre à la tronçonneuse du Texas avant qu’il ne soit trop tard.

Source: Dégoûtant sanglant