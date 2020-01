Le matériau solide le plus ancien trouvé sur Terre

Une étude de l’Université de Chicago, aux États-Unis, a découvert le plus ancien matériau solide découvert sur la planète Terre. Et à sa grande surprise les restes trouvés dans la météorite de Murchison sont également plus anciens que le système solaire lui-même. Ce n’est pas que beaucoup de météorites qui circulent encore dans le système solaire ne sont pas plus anciennes que notre système, mais elles sont rares à trouver, et bien plus sur notre propre planète. Selon les chercheurs, cette découverte pourrait servir à faire la lumière sur la façon dont les étoiles et les étoiles se sont formées dans la Voie lactée il y a 7 milliards d’années.

L’étude de l’Université de Chicago dirigée par Philipp Heck, conservateur du Natural History Museum de cette maison d’études, a analysé les restes de la météorite de Murchison. Cette roche spatiale de cent kilogrammes qui s’est écrasée à Murchison, en Australie, en septembre 1969. Dans les années 90, plusieurs études ont été faites avec la roche, mais on ne savait pas que nous étions confrontés à un matériau plus ancien que notre système solaire.

Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé et spectrométrie de masse des ions secondaires et spectrométrie de masse des gaz rares, baignant de rayons cosmiques les restes de la météorite cherchant à laisser une trace sur les grains de carbure de silicium de la roche.

«Certains de ces rayons cosmiques interagissent avec la matière et forment de nouveaux éléments. Plus ils sont exposés, plus il se forme d’éléments. J’aime comparer ce processus avec la mise d’un seau sous la pluie. En supposant que la pluie est constante, la quantité d’eau qui s’accumule dans le seau vous indique combien de temps elle a été exposée », a déclaré Phillipp Heck.

Quarante grains ont été analysés pour -hélium-3 et néon-21, les particules qui pourraient indiquer l’âge du matériau. Certains avaient environ 5,5 milliards d’années, bien que la plupart se situaient entre 4,6 et 4,9 milliards.

«Notre hypothèse est que la plupart de ces grains, qui ont entre 4,6 et 4,9 milliards d’années, se sont formés au cours d’une période intense de formation d’étoiles. Il fut un temps avant le début du système solaire où plus d’étoiles que la normale se sont formées. »

Cette période de formation d’étoiles devait se produire il y a 7 milliards d’années, selon les résultats de l’étude. Et comme les grains n’auraient pas pu survivre à une supernova et à d’autres événements cosmiques, ils ont déduit qu’ils se condensaient en grappes, ce qui aurait dû les protéger d’une manière ou d’une autre.

