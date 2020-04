Le mathématicien John Conway décède d’un coronavirus

Le célèbre mathématicien, professeur à l’Université de Princeton et créateur du jeu “The Game of Life”, John Horton Conway est décédé le 11 avril d’un coronavirus à 82 ans à cause du coronavirus COVID-19 tel que rapporté par le professeur de l’Université de Princeton, Sam Wang.

Le professeur Conway a contracté un coronavirus et après trois jours de fièvres intenses, il est décédé.

«Je suis désolé de confirmer le décès de mon collègue John Conway. Un mathématicien incomparable, un voisin agréable et un excellent compagnon de café. Une partie du coût élevé du coronavirus dans le New Jersey », a tweeté Wang.

Le professeur Conway est né à Liverpool, en Angleterre. Sa contribution en mathématiques est étroitement liée à son jeu LIFE, il s’agit de “l’automate cellulaire”, un modèle mathématique pour un système dynamique qui évolue en étapes discrètes. Il convient à la modélisation de systèmes naturels qui peuvent être décrits comme une collection massive d’objets simples qui interagissent localement les uns avec les autres.

Il a été décrit par Siobhan Roberts comme Archimède, Mick Jagger, Salvador Dalí et Richard Feynman, tout en un: un mathématicien singulier, avec le charisme d’une rock star, un sens de l’humour rusé, un polymathe curieux et une envie brûlante d’expliquer tout sur le monde à tout le monde. »

En 1981, Conway a été élu à la Royal Society. Sa nomination le décrivait comme “un mathématicien polyvalent qui combine une profonde compréhension combinatoire avec une virtuosité algébrique, en particulier dans la construction et la manipulation de structures algébriques” hors du rythme “qui éclairent une grande variété de problèmes de manière complètement inattendue.

