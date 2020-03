Le mauvais père de David Walliams aurait été adapté dans le film Netflix

En ajoutant à sa gamme pour enfants en constante expansion, nous savons que Netflix adapte le roman pour enfants de David Walliams, Bad Dad, dans un film en direct. Voici quelques-uns des premiers détails sur le projet.

David Williams est surtout connu pour son travail sur la série humoristique de la BBC Little Britain, qui a ensuite vu une spin-off américaine. De plus, il est connu pour son jugement sur la série de téléréalité britannique Got Talent, mais il a également remporté un franc succès avec des livres comme Fing, Geronimo, The Creature Choir et un titre à venir nommé Slime.

Enfin de bonnes nouvelles. Mon tout nouveau livre pour enfants, SLIME est sorti le 2 avril. C’est ma plus belle aventure à ce jour! Vous pouvez commander votre copie ici https://t.co/EnNhzL8f59 pic.twitter.com/sdM7Zr6aBe

– David Walliams (@davidwalliams) 13 mars 2020

Le nouveau film en direct sera basé sur le roman à succès à succès Bad Dad sorti en 2019.

Le livre et donc le film parleront d’un «père et fils qui affrontent le méchant M. Big».

Netflix lance actuellement les rôles suivants selon notre source et a donné plusieurs descriptions de chacun des personnages:

Frank – Frank élabore un plan audacieux pour faire sortir son père de prison pour la nuit afin qu’ils puissent remettre l’argent volé.Gilbert – Le père de Frank. Il a été jeté en prison pour avoir conduit la voiture de fuite dans un vol de banque.M. Big – Patron du crime maléfique.

Il est important de souligner à ce stade, Netflix n’a encore confirmé aucun officiel concernant le film.

Comme toujours, nous garderons ce post à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur le projet de film mais pour l’instant, vous pouvez entendre David Walliams

Source: Daniel Richtman