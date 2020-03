Le mauvais robot de JJ Abrams repéré dans Star Wars: The Rise Of Skywalker

Il a été révélé que la mascotte de Bad Robot Productions de JJ Abrams peut en fait être vue dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Depuis que Star Wars: The Rise of Skywalker est sorti tôt sur les formats numériques, les fans ont pu parcourir et découvrir les nombreux œufs de Pâques du film. Il y a deux scènes majeures dans les films pleins d’œufs de Pâques, tous les navires dans le troisième acte du film et dans l’atelier de Babu Frik.

Dans l’atelier de Babu Frik, les fans ont déjà repéré des droïdes de combat B1 en arrière-plan, mais maintenant un autre type de droïde a été trouvé. Grâce à l’utilisateur de Reddit u / NickMoore30, vous pouvez également voir la mascotte de Bat Robot Productions de JJ Abrams. Vous pouvez consulter le Bad Robot dans Star Wars: The Rise of Skywalker ci-dessous.

La mascotte Bad Robot de JJ. La société de production d’Abrams peut être vue dans le laboratoire de Babu Frik dans ‘The Rise of Skywalker’ 🤖

Bad Robot Productions de JJ Abrams fait maintenant partie de WarnerMedia, où la société développerait la Justice League Dark et d’autres projets. Avez-vous pu repérer de nouveaux œufs de Pâques dans Star Wars: The Rise of Skywalker? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du film final de la saga Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher est apparue en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant sur Digital HD et sortira sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 31 mars.

