Le MCU placera-t-il le capitaine Marvel en charge de deux équipes de super-héros?

La présence de Captain Marvel dans l’univers cinématographique Marvel – à la suite des départs respectifs de Tony Stark et Steve Rogers – ne fera qu’augmenter à mesure que la phase 4 commencera et que la phase 5 provoquera le prochain épisode autonome du personnage.

Le président de Marvel, Kevin Feige, a même expliqué que le personnage serait une pièce maîtresse du puzzle à l’avenir, et les fans ont supposé qu’elle viendrait à la tête de l’A-Force; cependant, ce n’est peut-être pas la seule équipe de super-héros que l’héroïne vient diriger.

Première canadienne «Captain Marvel» | Images GP / . pour Disney Studios

Sur la base des projections narratives actuelles dans le MCU et des fuites des initiés de Marvel, une autre équipe de super-héros semble entrer en formation: The Ultimates. Alors, décomposons chaque groupe, où le paysage Marvel se situe actuellement dans la formation complète, et pourquoi le capitaine Marvel dirigerait les deux.

Captain Marvel et l’A-Force

En regardant ce qui se profile à l’horizon pour la phase 4 et ce que Marvel a accompli dans la phase 3, il est assez évident que l’équipe de super-héros entièrement féminine, l’A-Force, est à ses débuts. Le capitaine Marvel a déjà reçu son versement autonome et elle a fait ses preuves en tant que combattante et leader digne.

She-Hulk arrive à Disney + et Mighty Thor de Jane Foster va bientôt prendre le marteau du God of Thunder, devenant probablement le héros du titre de la franchise Thor à l’avenir.

Considérant que la femme Loki fera une apparition dans le spectacle Disney + – et Loki a toujours revendiqué des montagnes russes d’une boussole morale – tout est possible là-bas. De plus, avec des rumeurs entourant Michelle Jones – et une transformation en Spider-Woman – il semble que l’A-Force soit juste à une phase ou deux. Alors, qu’en est-il des Ultimates?

Captain Marvel et The Ultimates

We Got This Covered – en s’appuyant sur des sources de HN Entertainment – a rapporté il y a quelque temps que Marvel Studios envisageait d’introduire The Ultimates, en particulier la version contemporaine du groupe. Cette version présente le capitaine Marvel comme leader. Alors, quels super-héros composent The Ultimates?

Captain Marvel, Black Panther, America Chavez (qui viendrait au MCU via un spectacle Disney +) et Spectrum (qui est déjà apparu dans Captain Marvel en tant que jeune Monica Rambeau) composent l’équipe. Dans les bandes dessinées, Blue Marvel fait également partie de l’équipe. Cependant, compte tenu du fait que de nombreux membres existent déjà ou se joignent à la rumeur, une telle fuite ne semble pas bizarre.

Sur le plan financier, placer ensemble Captain Marvel et Black Panther à l’écran – dans le cadre d’un groupe héroïque – ferait certainement un solide dollar au box-office. Cependant, narrativement parlant, il serait intéressant de voir le MCU équilibrer la présence du capitaine Marvel. Pourrait-elle diriger deux équipes avec le même succès, ou devrait-elle en transférer la responsabilité à d’autres? Et, si elle a un commandant adjoint dans l’une des équipes, qui choisira-t-elle?

Peut-être, She-Hulk sera responsable de la A-Force lorsque le capitaine Marvel ne peut pas l’être, ce qui aurait du sens car elle-Hulk est celle qui dirige la A-Force dans les bandes dessinées (Marvel Studios pourrait alors passer le flambeau à She- Hulk lorsque le contrat de Brie Larson expire).