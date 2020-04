Le MCU pourrait envisager d’intégrer la célèbre romance de Rogue and Gambit

La fusion Fox / Disney est désormais fermement ancrée dans le passé, plaçant les mutants sous la direction de Kevin Feige (où ils appartiennent à juste titre après quelques faux pas de Fox). Et, sur la base d’informations récentes, il semble que les X-Men rejoindront le paysage un à la fois – par opposition à en masse – construisant mutantkind à travers plusieurs versements MCU, jetant les bases techniques d’un mash-up X-Men.

Anna Paquin en tant que voyou dans le nouveau ‘X-Men III: The Last Stand’ | Anne Cusack / Los Angeles Times via .

Sur la base des informations disponibles, ce sera probablement un certain titre jusqu’à ce qu’un film intitulé X-Men fasse son chemin vers le grand écran sous l’égide de Disney. Premièrement, certains des X-Men rumeurs doivent rejoindre le paysage, mettant en place le récit de l’avenir de mutantkind avec la dynamique des personnages Fox précédemment sous-utilisée. Ce qui nous amène au point de cet article – le MCU mettra-t-il en vedette la célèbre romance entre Rogue et Gambit, et que savons-nous jusqu’à présent de cette intrigue possible?

Rogue peut rejoindre le MCU comme adversaire dans “Captain Marvel 2”

La rumeur veut que Rogue puisse rejoindre le MCU en tant qu’adversaire dans Captain Marvel 2, défiant le héros du titre avant de devenir le sauveur des X-Men dans lequel elle évoluera. Rogue peut être le lien avec la Confrérie des mutants de Magneto (si elle arrive sur la scène en tant que membre du groupe méchant).

Si Rogue possède une ambiance sombre et mystérieuse à son entrée, une telle disposition s’alignerait sur les manières espiègles et égoïstes de Gambit, alors que Gambit commence comme un voleur au passé troublé. Il utilise également souvent ses pouvoirs de persuasion et ses capacités de manipulation pour attirer les femmes. Cependant, Rogue peut être le complément parfait à un homme qui suppose à tort qu’il peut avoir (et faire) tout. Elle peut être plus difficile à obtenir que la plupart des autres, et elle peut être le challenger mental dont il a besoin. Pourtant, Gambit devrait-il rejoindre le MCU?

Gambit peut rejoindre le MCU via une entrée Disney +

Selon Marvel et DC Insider Mikey Sutton, Gambit pourrait revenir à Marvel via une série originale Disney +. Selon Sutton, le spectacle aurait une ambiance occidentale et mettrait en vedette un acteur de type Harrison Ford dans le rôle principal. Et, pour ceux d’entre vous qui espèrent que Channing Tatum était toujours attaché au personnage-titre, vous devrez peut-être abandonner ce rêve.

Selon Sutton, Marvel Studios voit un grand potentiel dans l’introduction du personnage via Disney + avant de le faire entrer dans le paysage filmique; le studio utiliserait un spectacle pour forger son introduction au lieu d’un épisode cinématographique autonome. Pourtant, il rejoindrait le groupe existant dans divers films. Signification, Gambit et Rogue pourraient facilement se croiser comme ils le font dans les bandes dessinées.

La romance de Gambit et Rogue

Gambit et Rogue revendiquent une longue romance tourbillonnante dans les bandes dessinées, et les deux se sont récemment mariés. Cela signifie que le MCU pourrait envisager de mettre en évidence cette relation car elle est plus récente que les histoires de mutants sur lesquelles Fox s’est concentré.

Se concentrer sur la romance de Gambit et Rogue, ainsi que sur d’autres personnages moins influents de la franchise Fox pourrait également aider à séparer la représentation de Disney de l’ancienne illustration de Fox.