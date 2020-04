Le méchant clip «The Wretched» sort d’un cerf mort; Ouverture dans certains cinémas Drive-In à l’échelle nationale! [Exclusive]

Non seulement IFC Midnight libérer la fonction de créature Le malheureux sur les plateformes numériques et VOD Le 1er mai, mais le film rampera dans des cinémas avec accès limité à travers le pays le même jour!

Écrit et réalisé par Brett et Drew Pierce (Deadheads), The Wretched suit un adolescent provocateur, aux prises avec le divorce imminent de ses parents, qui affronte une sorcière de mille ans qui vit sous la peau de la femme d’à côté.

Pour ceux qui recherchent une nuit en ville, The Wretched est actuellement réservé dans les drive-in en Californie (Sacramento et Montclair), Arizona (Glendale), Floride (Ocala) et Géorgie (Vidalia) ainsi qu’en VOD Le 1er mai; et d’autres au Tennessee (Sparte) et en Géorgie (Jesup) le 15 mai – avec plus de drive-in TBC.

L’IFC note à Bloody Disgusting qu’il y a 321 cambriolages à travers le pays dans lesquels ils espèrent se développer alors qu’ils commencent à ouvrir ce printemps. Pour les drive-in, c’est la première fois qu’ils jouent à un produit indépendant de première exécution à l’ère moderne.

Gardez un œil sur le site officiel pour les mises à jour et la billetterie.

Pour l’instant, voici un aperçu exclusif d’une publicité rétro au volant créée pour la sortie (par Matt Desiderio) et un clip exclusif méchant qui montre la sorcière rampant hors d’un cerf mort.

Fait intéressant, IFC note également: «Le père de Brett et Drew Pierce est en fait Bart Pierce, qui a fait les effets de stop motion sur Evil Dead. Une grande partie de leur inspiration est venue de passer leurs premières années sur cet ensemble. Evil Dead a également joué des drive-in dans le cadre de sa première manche, car il n’était pas évalué et avait du mal à entrer dans les cinémas réguliers. Bien que ce ne soit pas le cas exact de The Wretched, d’autres circonstances ont ramené ce film au drive-in et je pense que c’est une belle doublure argentée pendant la pandémie – ramenant ces films d’horreur indépendants à leur habitat naturel – une famille la tradition à plusieurs niveaux!

Les misérables étoiles John-Paul Howard (“Contre vents et marées”), Piper Curda (Je ne l’ai pas fait), Azie Tesfai (“Supergirl”), et Kevin Bigley («Téléchargement» de Netflix).

Meagan a passé en revue The Wretched pour nous à Fantasia l’année dernière, écrivant: «Les frères Pierce ont livré un nouveau conte de fées sombre qui plaira aux foules de minuit.»

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.