Le méchant de Black Panther 2 aurait été décidé

Les studios Marvel ont peut-être défini leurs plans de plus en plus ambitieux pour le MCU sur le grand écran et Disney Plus pour la phase quatre, mais ils jouent leurs cartes beaucoup plus près de la poitrine pour ce qui se passera ensuite. La phase cinq semble inclure le capitaine Marvel 2, Ant-Man 3, les gardiens de la galaxie Vol. 3, Deadpool 3, Blade et autres, mais le seul film à avoir une date de sortie officielle jusqu’à présent est Panthère noire 2, qui devrait sortir en salles en mai 2022.

La suite de Ryan Coogler est l’un des projets les plus attendus à l’horizon du MCU après que les débuts en solo du personnage ont captivé l’imagination du public, gagnant plus de 1,3 milliard de dollars au box-office et devenant le premier film de bande dessinée à être nominé pour le meilleur film à l’Académie Prix. Il y a beaucoup de pression sur Black Panther 2 pour atteindre les mêmes hauteurs que son prédécesseur à l’époque, ce dont l’équipe créative et le patron de Marvel, Kevin Feige, seront très conscients.

Il y a eu beaucoup de spéculations récemment sur le fait que Shuri était aligné pour reprendre le rôle de Black Panther à un moment donné dans le futur, ce qui n’aurait pas été bien avec la star Chadwick Boseman, mais pour l’instant, aucun détail officiel de l’intrigue ont été révélés. Cependant, nous avons maintenant entendu de nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Taskmaster serait le méchant de Black Widow des mois avant que cela ne soit confirmé, et ont également déclaré que les émissions de She-Hulk et Mme Marvel arrivaient à Disney Plus – que les cinéastes derrière Black Panther 2 ont décidé qui sera le gros méchant de la suite.

Cliquer pour agrandir

Selon nos informations, le studio se serait installé sur Namor comme le principal antagoniste, soutenu par des méchants secondaires similaires à la façon dont Ulysses Klaue a joué le deuxième violon à Killmonger dans le premier épisode. Tout comme Hulk, les droits de distribution de Namor appartiennent à Universal, donc Marvel Studios peut vraisemblablement utiliser le personnage comme bon lui semble, tant qu’il n’est pas la principale attraction.

Nos sources ont également laissé entendre que le complot pourrait voir les Wakandans polluer les mers, ignorant que l’Atlantide se trouve en dessous, ce qui amène Namor à agir. Non seulement cela donne à l’histoire un angle environnemental d’actualité, mais cela peut même être lié aux nouvelles que nous avons signalées en octobre que la prochaine aventure de T’Challa pourrait finir par être sous-titrée Lost Kingdom, que beaucoup considéraient comme pas si subtil allusion au fait qu’Atlantis devait jouer un rôle majeur dans Panthère noire 2.