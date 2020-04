Le méchant de l’Éternel a peut-être été gâché par des personnages de Funko Pop

Ni Disney ni Marvel n’ont confirmé qui serait le principal méchant de The Eternals. Il est vrai qu’il est à un peu moins d’un an de sa première, mais les fuites commencent déjà à nous donner des indices. En fait, il semble que une liste de tous les Funko à sortir inspirés du film a révélé le méchant principal de The Eternals, et l’idée n’est pas farfelue.

Selon une liste des Funko Pop! basé sur le prochain film MCU, le méchant principal de Les éternels ce serait Kro. En outre, certains noms et personnages qui figureraient également dans le film ont été divulgués, tels que: Ikaris, Sersi, Thena, Kingo, Sprite, Druig, Makkare, Ajak, Phastos et Arishem. Selon la liste, nous verrons également “Dan Whitman” (sic), qui est le nom du personnage des Eternals Dane Whitman écrit avec une petite erreur. Cela pourrait être une erreur mineure, mais cela laisse beaucoup de doutes sur la véracité de la liste.

Ici vous pouvez voir la liste filtrée par le compte Twitter @pop_o_clock:

Kro est un méchant qui est apparu pour la première fois dans la première bande dessinée d’Eternals en 1976. Créé par le légendaire John Kirby, Kro a le pouvoir de changer de forme et de retrouver rapidement sa santé.

Les éternels sera présenté le 12 février 2021. Il a changé sa date initiale en raison de la pandémie de coronavirus, mais il est toujours prévu pour le début de l’année suivante. Réalisé par Chloé Zhao, The Eternals mettra en vedette des acteurs tels que: Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena, Barry Keoghan comme Druig, Gemma Chan comme Sersi et Kit Harington comme Dane Whitman, c’est-à-dire Black Knight.

