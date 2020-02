Le méchant de My Hero Academia changera son nom controversé

Kohei Horikoshi, créateur de My Hero Academia, a déclaré qu’il changerait le nom d’un méchant manga après qu’il a été révélé que son nom faisait une référence controversée aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de Daruma Ujiko, dont le vrai nom est révélé dans le chapitre 259 du manga.

Dans le chapitre 259 du manga de My Hero Academia, il a été révélé que le vrai nom du méchant Daruma Ujiko était “Maruta Shiga”. Le méchant, qui a lui-même subi une expérimentation humaine, contenait dans son nom une référence aux victimes des expériences humaines cela s’est produit pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Maruta” était un nom de code faisant référence aux prisonniers chinois capturés pendant la Seconde Guerre par l’unité 731 de l’armée impériale japonaise qui ont été envoyés dans une division qui les a soumis à des expériences humaines. “Maruta” signifie “tronc” en espagnol, se référant ainsi au fait que, dans le passé, les installations militaires abritaient une scierie. Les détenus, qui comprenaient des femmes, des enfants, des personnes âgées et même des femmes enceintes, ont été infectés par différentes maladies, disséqués, lobotomisés et amputés dans les locaux de l’unité 731.

Les lecteurs ont réagi à cette référence et Kohei Horikoshi a répondu sur le compte Twitter que le nom du méchant sera changé:

Beaucoup ont souligné que le nom du personnage “Shiga Maruta” dans le chapitre de cette semaine de [Weekly Shonen] Jump a rendu présents beaucoup de choses dans le passé. Je n’avais pas l’intention d’associer le nom à cela. Je prends cette affaire aussi au sérieux que possible et je vais changer le nom.

Weekly Shonen Jump a publié une déclaration dans laquelle ils disent avoir choisi le nom sans mauvaises intentions, mais a décidé de le changer après avoir consulté Horikoshi.

Le Dr Ujiko est apparu pour la première fois dans le chapitre 59 du manga de My Hero Academia et dans le chapitre 23 de l’anime. On ne sait pas encore quel sera son nouveau nom.

