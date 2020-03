Le méchant et le titre qui porterait Spider-Man 3 sont divulgués

Le Spiderverse de Sony et Disney commence à tricoter plus vite que nous ne pouvions l’imaginer … et oui, nous avons déjà les premières rumeurs qui parlent spécifiquement de Spider-Man 3. Selon We Got This Covered, à travers un article 4Chan le méchant auquel Spidey doit faire face dans le prochain épisode de la franchise d’escalade a été divulgué. Mais non seulement cela, mais le titre que le prochain film avec Tom Holland pourrait porter a également été révélé.

Bien que nous ne devrions pas supposer que cela se produira, car il ne s’agit pas d’une source officielle, il a été divulgué que le méchant de Spider-Man 3 ne sera ni plus ni moins que Kraven le Chasseur, notant que Jason Momoa et Henry Cavill (les deux acteurs de DC Comics) pourraient faire le saut irrationnel dans le MCU pour donner vie à ce personnage emblématique. Concernant le titre de la bande, on dit que, selon le style des films précédents, elle s’appellerait Spider-Man: Home Run.

Étant donné que le tournage de Spider-Man 3 commencera en juillet prochain, comme l’a révélé Holland lui-même, nous pourrions soupçonner que cette information serait au moins déjà fermée au cours de la production. Cependant, nous ne pouvons rien tenir pour acquis, même lorsque des acteurs comme Momoa et Cavill sont actuellement sur d’autres projets qui peut-être, cela ne leur permettrait pas de s’associer avec Marvel Studios.

Au lieu de cela, il semble désespéré que Kraven apparaisse dans Spider-Man 3, car Peter a été traité comme un criminel dans son prochain film et que quelqu’un doit le traquer, non?

Spider-man 3 Il n’a pas de date de sortie.

