Le méchant principal d'Ant-Man 3 aurait été révélé

Quand il n'est pas apparu dans la programmation de la phase 4 au Comic-Con cet été, il semblait Ant-Man 3 n’était pas sur le point de se produire. Le mois dernier, cependant, nous avons eu l'annonce surprise qu'une troisième sortie pour Paul Rudd alors que Scott Lang était en préparation, avec le réalisateur Peyton Reed de retour pour terminer la trilogie et une sortie probable en 2022.

Dans les films précédents, Lang – avec l'aide d'Espangeline Lilly's Hope Van Dyne AKA Wasp et de son père Hank Pym (Michael Douglas), l'original Ant-Man – a affronté des méchants tels que Darren Cross / Yellowjacket (Corey Stoll) et Ava Starr / Le fantôme (Hannah John-Kamen). Et des sources proches du WGTC disent maintenant que son prochain ennemi juré, le principal antagoniste de AM3, a déjà été verrouillé, car ils étaient auparavant taquinés dans Ant-Man et la guêpe.

Dans la suite de 2018, le méchant secondaire Sonny Burch (Walter Goggins) a utilisé le fantôme pour voler la technologie Pym pour lui au nom de son mystérieux "Bienfaiteur". Eh bien, We Got This Covered entend que ce personnage, actuellement uniquement connu sous le nom de Bienfaiteur, sortira de l'ombre dans le trio et servira de gros méchant de la pièce. De plus, nous avons confirmé qu'il deviendrait un méchant majeur de l'univers Marvel.

Cliquer pour agrandir

Sa véritable identité n'a pas encore été décidée, mais nos sources – les mêmes qui ont révélé que Taskmaster serait le méchant de Veuve noire et que le vrai Mandarin sera le méchant Shang-Chi, qui ont fini par être confirmés – nous ont dit que ce serait à 100% soit Docteur Doom, soit Norman Osborn. Cela correspond à un rapport similaire partagé par The Geeks Worldwide en juin également, qui a révélé que le bienfaiteur est en route vers le MCU et pourrait finir par être Osborn. Selon nos informations, nous pouvons certainement restreindre la recherche à lui ou à Doom et quelle que soit celle-ci, leur objectif final est de mettre la main sur la technologie Pym afin de gagner en puissance.

Osborn pourrait sembler être le concurrent le plus fort ici, car il est très répandu qu'il fera bientôt ses débuts dans la franchise. Mais souvenez-vous de la taille d'un fan de Fantastic Four Reed. En tant que tel, il aimerait sans aucun doute mettre la main sur Victor Von Doom s'il le pouvait pour Ant-Man 3.