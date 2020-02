Le médecin de Michael Jackson révèle des détails très intimes du chanteur | Instagram

Conrad Murray qui était le médecin de famille du chanteur Michael Jackson a fait des révélations choquantes et très intimes sur la pop star.

Selon son propre docteur qui a passé les dernières heures avec le chanteur et qui a fait face à une procédure judiciaire dont il était responsable de la perte de l’artiste a rompu le silence et révélé des détails que personne ne connaissait.

De la voix de Conrad Murray lui-même, il a expliqué que Michael Jackson, la soi-disant pop star, souffrait de plusieurs problèmes avec son membre viril, ce qui a généré des pertes d’urine et même il a dû l’aider à le soutenir quand il devait faire ses besoins.

Vous pourriez être intéressé Michael Jackson était chauve, ils ont dit qu’il portait

Le médecin de l’artiste aujourd’hui disparu a révélé dans une interview des aspects très intimes de Jackson dont après son départ, des versions très effrayantes ont été découvertes.

En outre Conrad Murray Il révèle également que le chanteur n’est pas le père biologique de ses trois enfants.

MurrayIl était le médecin personnel du chanteur pour que la coexistence entre les deux soit trop étroite, alors maintenant, après avoir purgé sa peine, il n’a pas attendu trop longtemps pour verser ces déclarations controversées sur l’état de santé du défunt et de l’artiste excentrique.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Le médecin détaillé dans un entretien a offert au journal Mail On Sunday la proximité qu’il avait avec le chanteur, ce qui révèle maintenant des aspects choquants que personne n’aurait imaginés.

Le même Conrad Murray Il a même expliqué qu’il devait lui-même détenir le membre “King of Pop” pour pouvoir subvenir à ses besoins de base car il souffrait d’incontinence urinaire.

J’étais quotidiennement chargé d’installer une sorte de cathéter afin de pouvoir me soulager et d’arrêter de faire tomber de l’urine involontairement. “Le médecin a expliqué qu’en plus, Michael Jackson portait toujours un pantalon de couleur foncée pour éviter ses” pertes d’urine constantes “, Ils pouvaient être remarqués.

Californie c. Murray (People of the State of California v.Conrad Robert Murray) était le procès pénal américain du médecin personnel de Michael Jackson, Conrad Murray, qui a été accusé d’homicide involontaire pour la mort du célèbre chanteur de pop le 25 juin 2009, à la suite d’une overdose massive du propofol anesthésique général. Le procès, qui a débuté le 27 septembre 2011, s’est déroulé devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles à Los Angeles, en Californie, devant le juge Michael Pastor et a été télévisé. Les procureurs de l’affaire, dans leur déclaration liminaire, ont déclaré aux jurés: “La confiance déplacée entre les mains de Murray a coûté la vie à Jackson”. L’avocat de Murray a affirmé que Jackson, fatigué et sous la pression des répétitions, avait pris huit comprimés de lorazépam (Ativan) pour sédatifs. “Le tout est tragique, mais la preuve n’est pas que le Dr Murray l’a fait”, a déclaré Edward Chernoff, un avocat de la défense. Murray a déclaré aux autorités que Jackson était particulièrement désireux de recevoir du propofol – cela l’a endormi alors que d’autres sédatifs puissants ne le pouvaient pas. Le témoignage a indiqué que le propofol, en conjonction avec d’autres médicaments dans le système de Jackson, avait joué un rôle clé dans sa mort. Le 7 novembre 2011, le jury a déclaré Murray coupable après environ huit heures de délibération et il a été condamné à quatre ans de prison. Il a été libéré après deux ans en raison de la surpopulation carcérale et du bon comportement (2011) # 2010shistory #history #conradmurray #michaeljackson #trial #historyinpictures #historygram #historygeek #historybuff #historical #ilovehistory

Une publication partagée de l’histoire des années 2010 (@ 2010shistory) le 19 novembre 2019 à 7:40 PST

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Murray qui à ce stade n’est plus intéressé à garder les secrets de ce qui était l’idole de centaines de personnes qui admiraient sa musique et son talent, finit par laisser le chanteur devant l’image d’une personne un peu malade, en plus de révéler qu’il était le seul à connaître le vrai au sujet de leurs enfants, et qu’il n’avait jamais été avec aucune de leurs mères.

J’étais l’une des rares personnes en qui il avait confiance pour révéler qu’il n’avait jamais couché avec Debbie Rowe ou la mère de Blanket.

Il a même fait remarquer qu’il plaisantait beaucoup avec lui artiste Sur le thème

On plaisantait sur le fait que personne au monde ne voudrait coucher avec Debbie

Qui sont les parents des enfants du chanteur?

Bien que le médecin Conrad Murray n’a pas révélé de qui il s’agissait, s’il a avoué que l’artiste Michael Jackson Si vous avez utilisé le sperme de certains de vos amis et célébrités pour obtenir une progéniture.

Vous pouvez également lire les exposés de Macaulay Culkin sur ce qui s’est passé Michael Jackson

De même, il a également précisé qu’il ne révélera pas les noms des parents biologiques présumés, sauf à la demande des enfants des mêmes chanteur, qui, malgré tout, considère son père.

.