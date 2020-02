Le médecin qui a alerté le coronavirus est décédé et a été censuré

La Chine a tenté de minimiser la létalité du coronavirus au cours des premières semaines de l’épidémie, comme l’a récemment rapporté un nouveau rapport. Le gouvernement a utilisé de «vieilles habitudes» telles que la censure, faisant taire ses médecins pour éviter «l’alarme publique et la honte politique». Li Wenliang a été l’un des premiers médecins à avoir alerté sur ce nouveau virus et a été censuré par le gouvernement. Il est décédé infecté à 34 ans.

Le 12 janvier, Li Wenliang a été hospitalisé après avoir été infecté par l’un de ses patients, mais ce n’est que le 1er février qu’il a été confirmé atteint de coronavirus. Il avait des symptômes comme la toux et la fièvre, et ce jeudi, il est décédé. C’est à la mi-décembre que Wenliang s’est retrouvé face à un étrange cas de contagion à Wuhan. Sept patients étaient en quarantaine pour la même raison et pour un virus qui, selon eux, ressemblait au redouté SRAS. Au milieu de ces soupçons, le médecin a tenté d’avertir ses collègues via WeChat, l’application de messagerie la plus populaire en Chine, du danger qu’il présentait. “Je voulais juste rappeler à mes camarades de classe de faire attention”, a-t-il déclaré.

Li était au centre de l’infection virale, et bien qu’il ait demandé à ses amis et à sa famille de garder son avertissement privé, Information très rapide diffusée sur les réseaux sociaux. Les autorités l’ont ensuite accusé de répandre des rumeurs et l’ont forcé à signer une déclaration de son avertissement qu’il s’agissait d’un “comportement illégal”.

La mort de Li Wenliang n’est que l’un des 563 décès enregistrés à cause du coronavirus en Chine. À Hong Kong et aux Philippines, la mort de deux personnes respectivement a été confirmée, tandis que le virus continue de se propager dans 28 pays, avec au moins 268 cas confirmés.

Actualisation

Dans un communiqué, les autorités de l’hôpital où travaille Wenliang ont nié sa mort, assurant qu’il est toujours hospitalisé dans un état critique:

«Dans la lutte contre l’épidémie de pneumonie du nouveau coronavirus, l’ophtalmologiste de notre hôpital Li Wenliang a malheureusement été infecté. En ce moment, il est dans un état critique et nous faisons tout notre possible pour le faire revivre», A rapporté l’hôpital central de Wuhan dans son compte officiel Weibo, selon la BBC.

