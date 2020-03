Le médecin qui a combattu sans interruption pendant 35 jours contre COVID-19 est décédé à l’âge de 29 ans.

Il a donné sa vie et sa jeunesse pour lutter contre le coronavirus

Partout dans le monde, la pandémie de coronavirus a déjà fait près de 339 000 personnes infectées et plus de 14 000 morts. En Europe, les pays les plus touchés par le virus sont l’Espagne et l’Italie où a déjà dépassé le bilan des morts en Chine endroit où tout a commencé.

Parmi les héros anonymes que la pandémie nous a laissés, les médecins ont excellé pour être en première ligne de défense contre cette maladie. Beaucoup avec des horaires exhaustifs et peu de fournitures pour se protéger ont mis leur vie en danger pour protéger les plus vulnérables.

Le week-end dernier, l’un de ces héros a perdu la vie après sa lutte contre le coronavirus. L’hôpital de Hubei a annoncé la mort d’un anesthésiste qui était sur le point d’avoir 30 ans.

Pendant 35 jours consécutifs, le Dr Dong Tian a été confronté à COVID-19 à l’hôpital pour commencer avec les symptômes du virus et être renvoyé chez lui pour suivre ses progrès. Le 3 mars, il est entré dans l’unité de soins intensifs pour y passer 19 jours avant de mourir.

Tian a quitté sa femme et son père, qui est malade à la maison. Ne se souciant de rien d’autre, il a proposé de travailler fin janvier pour lutter contre le virus lorsque l’épidémie s’est propagée rapidement dans la province de Hubie.

Le 29 février, Tian a reçu une pause après avoir passé 35 jours au travail. Pendant sa pause, il a eu de graves maux de tête et a commencé à perdre sa capacité de parler alors qu’il était isolé à la maison.

Il a été immédiatement transféré à l’hôpital populaire de Zhijiang, qui était son lieu de travail, où ils ont confirmé sa mort le 21 mars d’un accident vasculaire cérébral.

«Le Dr Dong Tian était efficace et proactif dans son travail, il respectait tout le monde, il était très gentil avec ses collègues. Il était un représentant exceptionnel des jeunes professionnels de la santé », a commenté le personnel hospitalier

Dans la province du Hubei, ils ont fait leurs derniers adieux et ont rendu hommage avec une bannière qui disait: “Bienvenue chez le héros anti-coronavirus Dong Tian.”

Selon les mots de ses coéquipiers, Tian a consacré sa vie à montrer son grand cœur et a sacrifié sa jeunesse pour sa carrière en santé.

La mort du Dr Dong Tian survient lorsque plus de 3 500 agents de santé ont pu regagner leur lieu d’origine en Chine après avoir surmonté la pandémie.

Actuellement, la Chine a commencé son retour à la vie quotidienne où sa plus grande crainte concerne les patients venant de l’étranger qui pourraient être à risque d’une nouvelle épidémie.

Partagez cette nouvelle de la mort du grand héros qui était le Dr Dong Tian. Soutenons nos médecins en quittant le moins possible nos maisons pour éviter l’effondrement de nos systèmes de santé.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: