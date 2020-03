Le Megxit entre en vigueur aujourd’hui. Qu’est-ce qui changera pour Meghan Markle et le prince Harry?

Le jour est officiellement arrivé. Après des mois de discussions sur cette journée, Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry quittent officiellement leurs rôles de royals travaillant aujourd’hui. Bien que les opinions divergent sur la question de savoir si Meghan et Harry ont pris la bonne décision ou non, il n’y a pas de retour en arrière possible. Voilà donc à quoi ressemblera leur nouvelle vie.

Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | Karwai Tang / WireImage

Meghan Markle et le prince Harry quittent leurs fonctions royales

En janvier, Harry et Meghan ont annoncé qu’ils voulaient être des membres de la famille royale à temps partiel. Malheureusement, cela n’a pas été possible et les deux ont dû se retirer complètement de leurs postes supérieurs. Bien que la reine Elizabeth II aurait préféré que son petit-fils continue à jouer son rôle, elle a publié une déclaration, soutenant le couple.

«Après plusieurs mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis heureuse qu’ensemble, nous ayons trouvé une voie constructive et encourageante pour mon petit-fils et sa famille», a-t-elle déclaré.

«Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen approfondi au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

«Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fière de la façon dont Meghan est devenue si rapidement une famille», a-t-elle poursuivi. “J’espère de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permettra de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible.”

Qu’est-ce qui change pour Harry et Meghan Markle?

Le plus grand changement est que le prince Harry et Meghan ne représenteront plus la reine ou le Commonwealth. Cependant, ils gardent leur patronage.

Harry conservera ses rangs de major, de lieutenant-commandant et de chef d’escadron dans l’armée pour l’année prochaine, mais perdra ses positions militaires honorifiques.

La paire pourra conserver ses titres mais n’utilisera plus ses titres His and Her Royal Highness. Bien qu’ils soient toujours connus comme le duc et la duchesse de Sussex, leur compte Instagram, Sussex Royal ferme ses portes.

“Comme nous pouvons tous le ressentir, le monde en ce moment semble extraordinairement fragile”, ont-ils légendé une photo avec une citation qui a remercié les adeptes de Sussex Royal pour tout leur soutien. «Pourtant, nous sommes convaincus que chaque être humain a le potentiel et la possibilité de faire une différence – comme on le voit maintenant à travers le monde, dans nos familles, nos communautés et celles qui sont en première ligne – ensemble, nous pouvons nous élever mutuellement pour réaliser la plénitude de cette promesse. “

“Bien que vous ne puissiez pas nous voir ici, le travail continue”, lit-on dans la légende. «Merci à cette communauté – pour le soutien, l’inspiration et l’engagement partagé pour le bien du monde. Nous sommes impatients de vous reconnecter bientôt. Tu as été génial! Jusque-là, prenez bien soin de vous et des autres. »

Le couple voulait également être en mesure de gagner de l’argent, alors maintenant ils seront financièrement indépendants et ne recevront plus d’argent de la subvention souveraine, qui est payée par l’impôt.

Meghan aurait déjà quelques projets en cours, comme faire une voix off pour Disney, donc gagner de l’argent ne devrait pas être un problème majeur pour le couple.