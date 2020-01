Le meilleur ami de Meghan McCain remplace-t-il Abby Huntsman?

Meghan McCain sera la seule conservatrice de The View après ce vendredi, quand Abby Huntsman sera assise pour son dernier spectacle. Le spectacle aura très probablement une chaise tournante de différentes personnalités pendant qu’ils auditionneront à l’antenne pour voir s’il y a de la chimie. Cependant, une des meilleures amies de McCain aurait pu laisser tomber qu’elle pourrait dans la course pour combler le vide.

Meghan McCain | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Sur Watch What Happens Live, hier soir, S.E. Cupp, vedette des invités et Cohen lui a fait renverser le thé. La co-animatrice de CNN a été prudente avec ce qu’elle a dit, mais c’est ce qu’elle n’a pas dit qui a intrigué tout le monde.

Le co-animateur de Bravo a demandé à l’analyste politique s’il y avait du vrai dans les rumeurs selon lesquelles il y avait de l’animosité entre McCain et Huntsman.

«Non, elle est triste, Abby s’en va. Elle lui souhaite le meilleur », a déclaré Cupp. “Abby part rejoindre la campagne de son père en Utah pour le poste de gouverneur. Meghan, en tant que quelqu’un qui est vraiment proche de son père, comprend totalement plus que quiconque. Elle ne lui souhaite donc que le meilleur. »

S. E. Cupp | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Quand Cohen a essayé d’aller plus loin et lui a demandé si elle était l’oreille de McCain quand il y a eu un drame sur The View, elle a dit: “Nous parlons beaucoup.”

C’était la dernière question sur le sujet The View où Cupp a essayé de tourner et de ne pas répondre directement.

“J’ai beaucoup fait The View. C’est un groupe de femmes vraiment emblématique et dynamique… », Cupp a essayé de jouer timidement.

“Je comprends ta question Andy,” ajouta-t-elle en souriant.

Il était évident que Cupp évitait la question. Notre théorie est peut-être que McCain pourrait mettre son nom à l’attention des producteurs. Si le conservateur n’avait pas ou ne pouvait pas envisager de s’asseoir à la table des “Hot Topics”, elle l’aurait probablement fermé complètement.

Abby Huntsman quitte «The View»

Après des jours de rumeurs autour des co-animateurs de The View, Huntsman a annoncé qu’elle quittait la série.

“La famille a toujours été ma priorité numéro un, et c’est là que je dois me concentrer en ce moment”, a déclaré Huntsman dans une déclaration à People. «Nous sommes incroyablement proches et nous sommes là pour nous soutenir et nous entraider lorsque cela est important. Ce n’est pas souvent qu’une campagne politique implique une personne que vous aimez et en laquelle vous croyez, mais c’est l’une d’elles. »

Huntsman partira vendredi après deux saisons dans le talk-show ABC du matin.

“Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité et pour ABC qui croit en moi”, a ajouté l’hôte. «C’était toujours un rêve de s’asseoir à la table The View. J’ai la plus profonde gratitude pour tous mes co-hôtes et l’équipe de The View qui n’obtiennent pas assez de crédit pour ce qu’ils font tous les jours – j’ai tellement appris de chacun d’eux et ce sera toujours un endroit spécial tome.”

Bien que le temps de Huntsman sur The View ait été court, elle s’est fait beaucoup d’amis dans les coulisses. L’analyste politique a également laissé une note aux membres du personnel.

«Pour la meilleure équipe de télévision, ABC est ma famille depuis longtemps et je suis très reconnaissant d’avoir pris place à la table d’une émission emblématique comme The View. Après beaucoup de délibérations pendant les vacances, j’ai décidé de quitter la série pour me consacrer à plein temps à soutenir mon père et sa campagne pour le gouverneur de l’Utah », note la note lue selon People.

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.