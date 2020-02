Le meilleur ami de Pop Smoke répond aux spéculations entourant sa mort

L’ami de Pop Smoke s’exprime à la suite de sa mort.

Mike Dee était avec le rappeur quelques heures avant qu’il ne soit abattu lors d’un vol à domicile mercredi matin à Los Angeles. Maintenant, Dee, qui a grandi avec Pop, pleure la tragédie et partage sa douleur. Il a écrit un hommage sincère à son meilleur ami, tout en répondant aux spéculations sur ce qui s’est passé.

“Je ne peux rien exprimer la douleur que je ressens … Je viens de perdre mon putain de frère, mon cœur mes gars dawgz💙you n’ont aucun type de sens ou de sympathie!” dit Mike. “Vous ne savez pas ce qui se passe, venez jouer à l’enquêteur et me dénigrer sur Internet, je ne mettrais jamais mon frère en place.”

Les commentaires de Mike sont une réponse à la réaction des médias sociaux, l’accusant d’avoir créé Pop Smoke. Dee a été photographié tenant des piles d’argent dans l’allée de la maison où Pop a été abattu, quelques heures avant l’incident. Sa photo Instagram affiche également le numéro de la maison en arrière-plan, mais pas le nom de la rue.

Mike a réfléchi à son amitié avec Pop, en publiant des photos d’eux à Brooklyn. “Nous avons mangé ensemble, avons rompu le pain ensemble, vraiment ma mère, je n’ai rien à expliquer à personne qui ne me connaît pas, mais pour ceux qui me connaissent, quand tu m’as vu, tu as vu du pop”, a-t-il poursuivi. “Nous vivons dans une société tellement foutue que vous devez vous réveiller … juste parce que je vous ai pour toujours frère, la vérité se révélera jusque-là, dormez en paix.”

Le hitmaker “Welcome to the Party” était dans sa maison louée dans les collines d’Hollywood vers 4h30 du matin quand au moins quatre hommes portant des sweats à capuche et des masques ont fait irruption dans la maison et ont tiré plusieurs coups de feu, frappant et blessant gravement Pop Smoke. Les suspects sont toujours en fuite.

TMZ rapporte qu’une vidéo de surveillance montre les hommes entrant dans la maison à peine 10 minutes après que des personnes à l’intérieur de la maison aient verrouillé les portes d’entrée. L’alarme de la maison n’était pas activée, ce qui permettait aux intrus de pénétrer plus facilement à l’intérieur.

Pop Smoke a révélé l’adresse de sa maison sur Instagram plus tôt dans la journée tout en présentant une livraison spéciale de la marque de mode Amiri. Cependant, le motif n’est toujours pas clair et on ne sait pas si les suspects ont trouvé l’adresse sur les réseaux sociaux.

Suite à la tragique nouvelle, les pairs de Pop, dont Nicki Minaj, 50 Cent, Snoop Dogg, YG et Meek Mill, lui ont rendu hommage. Il avait 20 ans.