«Le meilleur comédien du monde» par Alex Fernández, le stand up qui utilise la comédie pour nous faire pleurer

Le meilleur comédien du monde semble trop prétentieux. Alex Fernandez pense-t-il vraiment qu’il est le meilleur comédien Qu’y a-t-il aujourd’hui, non seulement au Mexique, mais dans le monde au point de mettre son nouveau spécial ce titre, et dans chaque bloc de renforcer l’idée qu’il est? La réponse, bien sûr, pourrait varier selon le type de comédie quoi d’autre vous fait rire ou si vous avez suivi un comédien depuis qu’il a commencé sa carrière (avec tant de gens au Mexique aujourd’hui).

Aussi. Après avoir regardé sa deuxième spéciale sur Netflix avec ce titre mamón, pour ne pas dire égoïste, il n’y a aucun doute: Alex Fernández est le meilleur comédien du monde pour le simple fait qu’il utilise la comédie pour nous faire rire, mais aussi pour réfléchir et pleurer. Il le dit dans les dernières minutes de cette production, «La comédie nous aide à faire face à des choses que nous ne comprenons pas» comme les enfants en caoutchouc, les premiers pédas, la virginité, les jeux vidéo, et pour fermer, le cancer et la mort.

Mais pour commencer à parler l’importance du meilleur comédien du monde par Alex Fernández, passons au premier:

Après sept ans de travail dans un bureau, ce sujet a décidé de parler à son patron pour lui dire qu’il démissionnait avec l’intention d’être comédien. “Ne vous mamez pas”, a répondu la dame, et en réalité, c’est l’expression que quiconque aurait avant l’idée de se tenir sur scène avec un public en direct pour les faire rire. Si nous voulons devenir exquis, Alex Fernández a quitté un emploi stable et sûr (là où il existait simplement) pour entrer pleinement dans le stand up, un type de comédie qui a pris de l’importance ces dernières années au Mexique avec plusieurs noms connus … dont le vôtre.

Des années après sa démission, Alex a commencé à faire un espace dans la comédie du Mexique, assez compliqué si ce que vous ne voulez pas est d’appliquer le double sens et les jeux de mots, des ressources qui ont été exploitées au point de le rendre sûr, mais fastidieux. Mais ce n’est pas ce qu’a fait Alex Fernandez, et Sa deuxième spéciale en est la preuve.

Le meilleur comédien du monde a fait ses débuts dans le catalogue Netflix début jeudi 23 janvier, et quelques heures plus tard, il y avait une tendance sur Twitter. Les réactions ont été similaires parmi les utilisateurs, soulignant à un moment donné: Le spécial de ce comédien vous fait rire, mais aussi pleurer.

#ElMejorComedianteDelMundo est une tendance! La mère est bonne pour moi d’avoir 3 heures du matin et cela n’est vu que par les étudiants en médecine qui font leur service. Je vous remercie! pic.twitter.com/sCzwcxkveP

– Alex Fernández (@ALEXFDZ) 23 janvier 2020

La production d’un peu plus de 50 minutes, filmée au Iris Hope City Theatre, enettoyer de façon traditionnelle raconter des histoires qui, par défaut, sont drôles les chutes d’enfants et la maturité. “Mûrir, c’est se rendre compte qu’en tant qu’enfant, vous faites des choses stupides”, explique le comédien soutenu par quelques minutes de discussion sur la façon dont les enfants sont en caoutchouc et survivent aux chutes que vous ne supporteriez pas en ce moment. Il continue avec le premier morceau ou l’ivresse de sa vie avec un Miguel et Vomitrón, dont le surnom n’a pas besoin d’explications, et l’impact de «La rue des sirènes» à 16 ans

Quelques histoires plus tard, la chose devient sérieuse sans négliger l’humour. Ou plutôt, La comédie est devenue personnelle et la réalité est qu’il n’y a pas de meilleur moyen de surmonter quelque chose que de rire de ce qui se passe dans le monde parce que c’est inévitable. Alex nous raconte l’histoire de sa grande famille, concentrant son attention sur Pedro, un de ses frères qui est né avec une paralysie cérébrale et qui a reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage il y a quelques années.

“Pourquoi lui?” Se demanda le comédien, pourquoi ces choses arrivent aux gens, tout ce qu’ils ont fait, c’est donner de l’amour au monde, et dans le cas d’Alex Fernández, Pedro a été l’un des seuls à l’avoir soutenu dans sa carrière. La réponse n’est jamais venue, et avec la mort de son frère, l’image n’a pas été clarifiée, mais quelque chose était clair pour Alex, et c’est qu’il avait tout accompli en n’ayant qu’une seule personne à ses côtés.

Le meilleur comédien du monde est drôle, c’est drôle de manières pas si originales au début, mais il faut un virage à 180 degrés pour révéler de tels moments personnels de sa vie et de sa famille, que nous oblige à rire avec lui même si nous ne voulons pas, même si cela semble mal, même si ce sont des sujets sensibles, même si cela nous rend triste …

La fermeture est magnifique et c’est le point de rupture de cette spéciale. C’est peut-être un spoiler, mais lire ce texte et ses révélations ne se compare pas à l’écouter en direct. Pendant qu’une infirmière Pedro, hospitalisé pour une pneumonie, a demandé s’il connaissait Alex Fernández. “Qui est ce connard?”, a demandé l’infirmière (au moins Alex dit). Pedro l’a souligné, lui a dit qu’il était un comédien et qu’il n’était personne: “En fait, il est le meilleur comédien du monde”, lui a expliqué son frère. “Et … et si Peter le dit, je le crois.” Et nous aussi.