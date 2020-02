Le meilleur de Slamdance 2020

La convention annuelle du film Slamdance, organisée par des cinéastes pour des cinéastes, est actuellement en cours à Park City, Utah et voit la première de nombreux films très animés sur les courts métrages, les longs métrages et les documentaires. ComingSoon.net a eu la chance de regarder une grande partie du catalogue des films projetés au festival et ci-dessous nous avons rassemblé nos favoris!

Shoot to Marry

Réalisateur / Star: Steve MarkleÉvaluation: 8/10

Le monde des rencontres est l’une des choses les plus difficiles auxquelles l’humanité doit faire face, des rencontres en ligne à essayer de trouver un moyen d’engager une conversation avec quelqu’un en personne jusqu’à la date aveugle redoutée qu’un ami organisera. Dans son documentaire poignant et intrigant, Shoot to Marry, le cinéaste Steve Markle prend sa désillusion d’être célibataire et tourne son objectif pour explorer les facettes du monde des rencontres à la suite d’une rupture majeure et de voyages à travers le pays pour rencontrer diverses femmes et les interviewer sur leurs expériences de rencontres et dans l’espoir même de rencontrer quelqu’un avec qui il peut se connecter. L’intrigue du documentaire peut sembler familière à certains fans d’horreur japonais, et le film s’égare souvent dans un territoire très inconfortable lorsque les téléspectateurs veulent sympathiser avec Steve et s’enraciner dans sa recherche de romance, mais sa narration révèle des méthodes discutables et intentions en son nom. Une partie de cette maladresse et de cette nature inconfortable fonctionne bien avec la nature plus comique du documentaire, et Markle le tourne avec un œil habile, mais cela distrait parfois d’aider le film à atteindre les sommets qu’il aurait certainement pu atteindre.

Film sur un père qui

Réalisateur: Lynne SachsÉvaluation: 9.5 / 10

L’amour entre un père et ses enfants peut souvent être considéré comme inconditionnel pour les deux parties impliquées, mais il existe de nombreuses circonstances qui peuvent remettre en cause cet amour, y compris un divorce héréditaire entre les parents. Dans Lynne Sachs » Film sur un père qui, elle prend son appareil photo et les changements technologiques de 1984 à 2019 et le concentre sur son père Ira Sachs Sr, un homme d’affaires pionnier de Park City qui a caché une grande toile de secrets à sa mère et à ses frères et sœurs, y compris un certain nombre de relations avec d’autres femmes et même des enfants géniteurs avec lesdites femmes. Bien qu’il puisse sembler facile de dépeindre son père comme le méchant dans le documentaire, Sachs adopte une approche plus intime en laissant le public décider de ce qu’ils pensent de ses transgressions, notamment en interviewant les femmes elles-mêmes. L’évolution de la technologie au fil des ans contribue également à donner un style plus artistique à la narration, les différentes interviews filmées en 8 et 16 mm s’avérant contraignantes à regarder.

Résidu

Réalisateur / scénariste: Merawi GerimaÉvaluation: 7,5 / 10

Le sujet de la gentrification aux États-Unis est l’un des sujets les plus importants que de nombreux cinéastes ne prennent pas le temps de Le dernier homme noir à San Francisco étant l’un des projets les plus notables à cet égard et maintenant Merawi Gerima essaie de capturer son esprit sous la forme de Résidu. Autour d’un scénariste en herbe rentrant dans sa ville natale, le film le suit alors qu’il trouve son quartier devenir radicalement embourgeoisé, ses vieux amis devant se tourner vers le crime pour continuer à vivre dans la région ou vendre aux riches blancs cherchant à transformer le zone autour. Gerima dirige avec un œil très astucieux et ses acteurs offrent tous des performances sonores dans leurs rôles, mais les défauts du film résident dans le sac mélangé de la narration en essayant de livrer ses thèmes prédominants, se sentant parfois comme s’il contredit ses propres messages ou ne sait pas comment il veut leur dire d’une manière à la fois réaliste et satisfaisante pour un public qui souhaite une conclusion plus optimiste.

Tahara

Réalisateur: Olivia PeaceÉvaluation: 9.5 / 10

Le genre du passage à l’âge adulte a vu de nombreuses sous-sections fascinantes, dont l’une des plus récentes et convaincantes est celle de la variété à venir, et tandis que des films tels que Amour, Simon a traité le matériel de manière respectueuse mais plus joyeuse, Olivia Peace Tahara aborde la question d’une manière qui semble tout à fait originale et fidèle à la réalité. Le film suit deux camarades de classe juives Carrie et Hannah, qui sont inséparables depuis aussi longtemps qu’elles le savent, mais lorsqu’un de leurs camarades de classe se suicide, apparemment lié à sa sexualité, cela fait ressortir beaucoup de sentiments compliqués entre les deux, surtout après une l’exercice de baisers réveille quelque chose à Carrie. Mettre le film dans un lycée juif permet d’explorer des thèmes de remise en question de la foi ainsi qu’une sexualité naissante et il est géré d’une manière vraiment fascinante, de son rapport d’aspect plus serré créant un travail de personnage plus intime à son script gérant les hauts et les bas de sortant affectant les amitiés. C’est vraiment l’un des films les plus originaux du sous-genre de la maturité depuis longtemps et qui devrait être discuté et revu maintes et maintes fois dans le futur.