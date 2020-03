Le meilleur d’Israël lors d’une superbe visite virtuelle

Israël est l’une des terres les plus anciennes et les plus mystiques du monde, un territoire sacré pour Juifs, chrétiens et musulmans, où des milliers d’étrangers se sont remplis de touristes et finissent par devenir résidents, captivés par la idiosyncrasie unique, l’évolution technologique incontestable et aussi, pour ses sites touristiques majestueux dont on parle peu. Mais heureusement aujourd’hui Nous pouvons découvrir le meilleur d’Israël côte à côte et sans quitter la maison, dans une impressionnante visite numérique.

La compagnie «Virtuellement Israël», a profité du meilleur rcours multimédias, tels que la réalité virtuelle et la technologie ponctuellea, pour découvrir coins historiques, naturels et culturels d’Israël, dans une série de Vidéos 360 °, compatible avec les appareils mobiles, les tablettes et les visionneuses 3D, pour vous détendre, profiter de la quarantaine pour vous offrir à vous et à votre famille un moment exclusif et parcourir 12 mille kilomètres, dans le confort de votre canapé.

La meilleure chose est que en plus des sites touristiques traditionnels, comme le Mur des Lamentations, la ville blanche de Tel-Aviv; églises et mosquées; le jardin de Gethsémani ou la porte de Damas, la firme, qui cherche à offrir au monde une perspective unique et différente d’Israël, offre également possibilité d’aller dans les zones urbaines, telles que des visites détaillées des marchés locaux, tels que Sarona, évitant ainsi la difficulté d’obtenir une réservation.

Bien sûr, Visites virtuelles à 360 degrés et réalité augmentée, pour les musées les plus importants, ils sont un «must», personne ne peut manquer de se rapprocher du Centre de recherche Taglit ou par le plus grand banc en cuir du monde, appartenant à l’hôpital Hadassah, mais vous pouvez toujours vous amuser à faire un visite en ballon de Tel Aviv ou plongée virtuelle dans la mer Morte.

Sans aucun doute, l’une des visites les plus impressionnantes, est celle du Musée de la Tour de David, la première preuve d’une ville à Jérusalem. Bien qu’à plusieurs reprises il se soit effondré et construit, un gros plan de 360 ° le long des murs de briques rencontres 2e siècle avant J.-C. nous il suffira de sentir et même de sentir l’histoire. ELe fort de 773 mètres de hautsurvécua période romaine, celle des croisés, celle des Ottomans et même la modernité qui monopolise la Jérusalem cosmopolite.

Vous ne regretterez vraiment pas d’avoir fait chacun des onze visites virtuelles proposées par ‘Virtually Israel’ esur votre site Web, de les belles plages, les manuscrits et les musées, que loin de vous submerger, ils sont exquis pour les yeux et tous les sens. Avoir l’avantage vous n’aurez pas à vivre trois mille ans pour connaître l’histoire d’Israël, avec la visite numérique, vous pouvez être témoin de l’évolution culturelle, technologique et sociale en arrière-plan et en forme, en quelques minutes.

Haïfa, C’est une autre des villes représentatives d’Israël qui a également une visite virtuelle. À travers les vues panoramique et aérienne, etCette plateforme vous invite à découvrir les couleurs Jardins de Haïfa et temple Bahai, les principales avenues HaNass et Ha Palyam, l’université, la zone industrielle et le port, mais surtout, vous pouvez participer à la vie quotidienne des Israéliens à travers cette fenêtre technologique.

Et si vous vous faites piquer, Samsung propose Visites virtuelles à 360 ° des quatre quartiers de la vieille ville de Jérusalem et de la ville moderne de Tel Aviv. Ces visites comprennent des attractions classiques comme le Église du Saint-Sépulcre et mur des lamentations à Jérusalem ainsi qu’un promenade piétonne le long du célèbre boulevard Rothschild à Tel Aviv, pleine de cafés et de bars, ainsi qu’une vue sur les promenades nocturnes souhaitées.

Pour des questions de compatibilité, nous vous laissons cet incroyable échantillon Vidéo 2D 360 °, de la prison de la Tour de David, mais si vous avez votre smartphone, votre tablette ou mieux encore vos visionneuses 3D, préparez-vous à connaître Israël comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, dans le Chaîne YouTube de “Virtually Israel”.