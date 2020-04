Le meilleur film de chaque époque de l’animation Disney

Les studios d’animation Walt Disney ont réalisé 58 films de 1937 à nos jours. Il comprend sept époques d’animation. Je suis ici pour classer le meilleur film de chaque époque. Il s’agit d’un classement complètement subjectif basé sur mes préférences. Maintenant, je n’ai jamais vu tous les films d’animation Disney, mais j’en ai vu le plus. Le meilleur film de chaque époque pour moi devra être déterminé par ceux que j’ai vus. Sans plus tarder, voici ma liste des meilleurs films de chaque époque de l’animation.

ÂGE DORÉ – «Pinocchio»

L’âge d’or de Disney s’est déroulé de 1937 à 1942 et propose cinq films. Le meilleur film de cette époque pour moi est “Pinocchio”. Son histoire me tient le plus engagé et semble tenir le meilleur 80 ans plus tard.

D’autres films de l’époque incluent; «Blanche-Neige et les sept nains», «Fantasia», «Dumbo» et «Bambi».

WARTIME ERA – “Les Trois Caballeros”

Disney’s Wartime Era s’est déroulé de 1943 à 1949 et propose six films. Mon choix pour le meilleur film est “Les Trois Caballeros”. Pendant ce temps, Disney s’est éloigné des longs métrages et s’est tourné vers des films avec des courts métrages d’animation, également appelés films de packages. Ce film présente Donald Duck avec ses amis Jose Carioca et Panchito Pistoles qui représentent le Brésil et le Mexique.

D’autres films de cette époque incluent; «Saludos Amigos», «Make Mine Music», «Fun and Fancy Free», «Melody Time» et «The Adventures of Ichabod and Mr. Toad».

ÂGE D’ARGENT – «101 Dalmatiens»

L’animation Silver Age of Disney s’est déroulée de 1950 à 1959 et comprend huit films. Mon choix pour le meilleur film de cette époque est 101 Dalmatiens. C’était l’un de mes films préférés de tous les temps quand j’étais enfant. J’ai épuisé la cassette VHS en la regardant tellement. L’histoire est incroyable et, pour mon argent, Cruella de Ville est le meilleur méchant de Disney. Elle est magnifiquement méchante sans motivations sous-jacentes qui pourraient être justifiées. La morale de l’histoire est clairement en noir et blanc (jeu de mots voulu).

D’autres films de cette époque incluent; «Cendrillon», «Alice au pays des merveilles», «Peter Pan», «Lady and the Tramp», «Sleeping Beauty», «The Sword in the Stone» et «The Jungle Book».

BRONZE AGE – «Le grand détective des souris»

L’âge du bronze, également connu sous le nom d’âge sombre ou premier âge sombre, s’est déroulé de 1970 à 1988 et comprend huit films. Les films de cette époque ont été frappés ou manqués en ce qui concerne le succès. Cet âge a immédiatement suivi le décès de Walt Disney; et l’entreprise, en particulier la division animation, essayait de trouver sa place et de décider ce qu’elle voulait être. “The Great Mouse Detective” est un joyau caché de cette période. Le récit de Sherlock Holmes en tant que souris a été une inspiration, car celle que Disney fait toujours bien, ce sont les souris.

D’autres films de l’époque incluent; «Les Aristochats», «Robin Hood», «Les nombreuses aventures de Winnie l’Ourson», «Les sauveteurs», «Le renard et le chien», «Le chaudron noir» et «Oliver et compagnie».

RENAISSANCE ERA – «Le Roi Lion»

Disney’s Renaissance Era s’est déroulée de 1989 à 1999 et a présenté 10 films. Chaque film de cette époque a été un succès commercial. Alors que mon film préféré personnel de cette époque est «Aladdin», objectivement parlant, il y a trois meilleurs films; “La Petite Sirène”, “La Belle et la Bête” et “Le Roi Lion”. Tous les trois ont de meilleures histoires avec une meilleure musique et une meilleure animation. Pour moi, “The Lion King” a le meilleur de la période. Il s’agit d’une décision légitimement difficile car l’un des films de cette époque est bon.

D’autres films de l’époque incluent; «La petite sirène», «Les sauveteurs en bas», «La belle et la bête», «Aladdin», «Pocahontas», «Le bossu de Notre-Dame», «Hercule», «Mulan» et «Tarzan».

L’ÈRE POST-RENAISSANCE – «Bolt»

L’ère post-Renaissance, également appelée le deuxième âge sombre, s’est déroulée de 2000 à 2008 et comprend 11 films. Cette période a comporté un éloignement des comédies musicales de l’époque de la Renaissance et des changements dans le style d’animation. Il y a eu quelques ratés au début, mais «Bolt» arrive avec un récit cohérent. Beaucoup des premiers films ont eu leurs points forts mais ont également eu du mal à passer d’un point A à un point B sans plusieurs quêtes secondaires.

D’autres films de l’époque incluent; «Fantasia 2000», «Dinosaur», «The New Emperor’s Groove», «Atlantis: The Lost Empire», «Lilo & Stitch», «Treasure Planet», «Brother Bear», «Home on the Range», «Chicken Little “Et” Rencontrez les Robinsons. “

REVIVAL ERA – «Wreck-It Ralph»

Disney’s Revival Era s’étend de 2009 à nos jours et propose 10 films à ce jour. «Wreck-It Ralph» se démarque pour moi grâce à ses références de jeux vidéo. C’est un jeu amusant du début à la fin. De plus, cette ère d’animation Disney propose quelques suites et l’originalité de “Wreck-It Ralph” correspond à mes goûts.

D’autres films de cette époque incluent «La princesse et la grenouille», «Tangled», «Winnie the Pooh», «Frozen», «Big Hero 6», «Zootopia», «Moana», «Ralph Breaks the Internet» et « Congelé 2. ”

C’est ma liste. Je suis sûr que certains d’entre vous ne seront pas d’accord. Alors, quels films pensez-vous sont les meilleurs de chaque période?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

