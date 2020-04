Le meilleur film de tous les temps / Film

S’il y a un miracle qui peut nous sauver tous de la pandémie de coronavirus, c’est Zack SnyderLa coupe tant attendue de Ligue de justice. Heureusement, Honest Trailers est là pour soutenir le cri de ralliement des fanboys partout en estimant que #TheSnyderCut of Justice League n’est pas seulement la version alternative la plus incroyable du film, pas seulement une version miraculeusement bonne de Justice League, mais le plus grand film de bande dessinée jamais réalisé . C’est vrai, emballez-le Marvel, parce que la Justice League: The Snyder Cut Honest Trailer jette des bombes de vérité comme Mother Boxes ici.

Justice League: The Snyder Cut Honest Trailer

C’est vrai, le club le plus en vogue de New York est The Snyder Cut of Justice League. Cet endroit a tout. Superman avec un costume noir. Une histoire d’origine pour Darkseid. Une carrière de footballeur au lycée pour Cyborg, une romance pour The Flash, un dialogue beaucoup plus sombre, Spud Webb, et plus encore.

Plus sérieusement cependant, plus Zack Snyder publie en ligne de détails sur sa coupe de Justice League, plus je ne vois pas comment ce film aurait pu être bon. Bien sûr, cela aurait pu être plus conforme à ce que Zack Snyder a fait avant cela, mais plus que probablement, cela aurait été un gâchis absolu. Mais au moins, c’est à lui seul de maintenir Vero en vie.

À ce stade, Warner Bros.Pictures pourrait devoir dépenser de l’argent pour terminer The Snyder Cut of Justice League, sinon ils n’auront rien à foutre pour inciter les téléspectateurs à s’abonner à HBO Max cette année.

